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Дома в Метрополии Франции, Франция

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Канны
19
Бордо
14
Антиб
6
Прованс — Альпы — Лазурный Берег
112
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363 объекта найдено
Замок 7 спален в Vexin normand, Франция
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Замок 7 спален
Vexin normand, Франция
Количество спален 7
Замок XIX века "Шато принцессы де Тюрьенне" — Элегантность эпохи и современный комфорт   …
$4,57 млн
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Дом 6 комнат в 130, Франция
UP UP
Дом 6 комнат
130, Франция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Полностью отремонтированный традиционный дом в стиле Керси, построенный в 1819 году.Этот бол…
$432,619
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Замок 25 комнат в Route Forestiere dOrleans, Франция
Замок 25 комнат
Route Forestiere dOrleans, Франция
Число комнат 25
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 600 м²
Редкость! Замок в 65 км от Парижа в исключительном состоянии Величественный замок площадь…
Цена по запросу
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Замок 10 спален в Ницца, Франция
Замок 10 спален
Ницца, Франция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
CHÂTEAU DES TEMPLIERS Легендарная крепость между историей, тайнами и ультра-роскошью Л…
Цена по запросу
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Замок 27 комнат в Париж, Франция
Замок 27 комнат
Париж, Франция
Число комнат 27
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 2 000 м²
Замок эпохи Людовика XV в идеальном состоянии — всего в 45 км от Парижа Всего в 50 км к ю…
Цена по запросу
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Замок 50 комнат в Tours, Франция
Замок 50 комнат
Tours, Франция
Число комнат 50
Настоящая жемчужина Франции: замок, который нельзя упустить Замок с историей и потенциало…
$3,68 млн
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Вилла 10 комнат в Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Вилла 10 комнат
Saint Jean Cap Ferrat, Франция
Число комнат 10
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Роскошная вилла на продажу – Уникальная недвижимость в двух шагах от отеля Four Seasons Gran…
Цена по запросу
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Замок в Chatellerault, Франция
Замок
Chatellerault, Франция
Красивый замок 19-го века, 5 спален и ванных комнат, окруженный большим парком, гостевой дом…
$1,28 млн
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Вилла 6 комнат в Moyenne Corniche, Франция
Вилла 6 комнат
Moyenne Corniche, Франция
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 415 м²
В нескольких минутах от Монако — Исключительная вилла в Эз с панорамным видом на море Рас…
$4,68 млн
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Дом в Метрополия Франции, Франция
Дом
Метрополия Франции, Франция
Цена по запросу
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Замок 30 комнат в , Франция
Замок 30 комнат
, Франция
Число комнат 30
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 500 м²
редкое предложение на рынке престижной недвижимости Франции — полностью отреставрированный з…
$2,11 млн
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Вилла 12 комнат в Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Вилла 12 комнат
Вильфранш-сюр-Мер, Франция
Число комнат 12
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 450 м²
Количество этажей 4
Роскошная вилла с панорамным видом на залив Вильфранш-сюр-Мер на Лазурном Берегу Франции, 9,…
$11,54 млн
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Замок 7 спален в Довиль, Франция
Замок 7 спален
Довиль, Франция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Роскошный замок XIX века с конным доменом ✨ Всего в 2 часах от Парижа и 20 минутах от Дов…
$6,56 млн
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Вилла в Rue Edouard Perrichi, Франция
Вилла
Rue Edouard Perrichi, Франция
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Уникальная вилла в Тулоне — вид на море и стратегическое расположение на Лазурном берегу …
$3,37 млн
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Дом 6 спален в Sagy, Франция
Дом 6 спален
Sagy, Франция
Количество спален 6
Площадь 800 м²
Количество этажей 2
Замки Луары, Анжу Жемчужина нео готического стиля, пример качественной реставрации элеган…
$5,09 млн
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Замок 14 комнат в Лез-Юлис, Франция
Замок 14 комнат
Лез-Юлис, Франция
Число комнат 14
Количество этажей 3
"Замок Спящей Красавицы" смотрящийся в зеркальное озеро. Пожалуй один из самых впечатляющ…
$15,07 млн
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Вилла 12 комнат в Avenue Sir Winston Churchill, Франция
Вилла 12 комнат
Avenue Sir Winston Churchill, Франция
Число комнат 12
Площадь 320 м²
Исключительная вилла в стиле Belle Époque — Панорамный вид на Монако и Средиземное море П…
$8,18 млн
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Замок 6 спален в Лизьё, Франция
Замок 6 спален
Лизьё, Франция
Количество спален 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Элегантный замок. Нормандия, 1ч20 от Парижа, 40мин Довиль. Охотничий Мануар Луи XV. Жи…
$3,14 млн
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Вилла в Frejus, Франция
Вилла
Frejus, Франция
Количество спален 4
Площадь 83 м²
| Дом
$539,127
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Особняк 25 комнат в Париж, Франция
Особняк 25 комнат
Париж, Франция
Число комнат 25
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 900 м²
Подлинный шедевр эпохи Белль Эпок, этот великолепный  Особняк, скрытый в зелёных аллеях прес…
Цена по запросу
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Дом 30 комнат в Chemin de Bluche, Франция
Дом 30 комнат
Chemin de Bluche, Франция
Число комнат 30
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 7 000 м²
Замок Миллемон — шедевр французской истории в 45 минутах от Парижа ✨ Откройте для себя од…
Цена по запросу
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Замок в Vimoutiers, Франция
Замок
Vimoutiers, Франция
Количество этажей 3
Нормандия, знаменитая виллf импрессионистов Живерни, 45мин от Парижа. Замок конца XVIII в…
$4,22 млн
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Вилла в Сен-Тропе, Франция
Вилла
Сен-Тропе, Франция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Архитектурная вилла в провансальском стиле с панорамным видом на море — закрытый Domaine de …
$4,16 млн
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Дом 18 комнат в Метрополия Франции, Франция
Дом 18 комнат
Метрополия Франции, Франция
Число комнат 18
Площадь 1 400 м²
Количество этажей 3
Нормандия... Замок XIX века, как будто вышедший из сказок Пьерро. Интересное местораспол…
$6,06 млн
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Замок 6 спален в Rue des Bolliets, Франция
Замок 6 спален
Rue des Bolliets, Франция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 900 м²
Исключительный замок XIII века в Савойе — рядом с границей Швейцарии Этот савойский замок…
Цена по запросу
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Вилла в Ванс, Франция
Вилла
Ванс, Франция
Редкая возможность — исключительное соотношение цены и качества на Французской Ривьере Эл…
$1,16 млн
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Замок 8 спален в Tours, Франция
Замок 8 спален
Tours, Франция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Yникальный замок XVI века, полностью отреставрированный, расположенный всего в 34 км от горо…
$2,35 млн
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Вилла в Rue de Creil, Франция
Вилла
Rue de Creil, Франция
Количество спален 5
Площадь 90 м²
Воспользуйтесь нашими уникальными предложениями: таунхаус, особняк или квартира, которая ва…
$285,830
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Замок 15 комнат в Impasse des Bouils, Франция
Замок 15 комнат
Impasse des Bouils, Франция
Число комнат 15
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 250 м²
Исторический замок XVIII века — исключительное поместье в отличном состоянии Между Нант и…
$4,92 млн
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Дом 8 комнат в Thonon les Bains, Франция
Дом 8 комнат
Thonon les Bains, Франция
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 152 м²
Количество этажей 3
Удивительная недвижимость на берегу озера в районе Thonon-Les-Bains!Рядом с портом Ривс и ра…
$2,68 млн
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Типы недвижимости в Метрополии Франции

виллы
замки
особняки

Параметры недвижимости в Метрополии Франции, Франция

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