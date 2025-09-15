  1. Realting.com
capital link developments

٢٣٥ الدور الارضي - القطاع الثاني - مركز المدينة - التجمع الخامس - القاهرة الجديدة
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
2021
На платформе
Меньше месяца
Языки общения
English
Веб-сайт
capitallinkdevelopments.com/
О застройщике

О Кале

Развлекаться

Испытайте полное расслабление и омоложение в Sahl Hasheesh. С его спокойными пляжами, роскошными курортами и захватывающими дух видами мы предлагаем место для идеального побега из повседневной жизни. Каждый момент Сахль Хашиш – это возможность расслабиться и зарядиться душой.

Где?

Всего в 18 км к югу от красивой Хургады, и всего в 15 минутах езды от международного аэропорта Хургады, находится Сахл Хашиш; крупнейшее полностью интегрированное курортное сообщество по всему Красному морю.

Время работы
Закрыто сейчас
Сейчас в компании: 03:13
(UTC+3:00, Africa/Cairo)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
09:00 - 18:00
Воскресенье
09:00 - 18:00
