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Квартиры с видом на море в Героскипу, Кипр

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5 объектов найдено
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой в Героскипу, Кипр
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Героскипу, Кипр
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция рядом с центром города, Героскипу, Кипр Предлагаются апартамен…
€183,750
Квартира 4 спальни с видом на море, с террасой, с теплыми полами в Героскипу, Кипр
Квартира 4 спальни с видом на море, с террасой, с теплыми полами
Героскипу, Кипр
Комнаты 5
Площадь 320 м²
Количество этажей 3
Элитная резиденция с панорамным видом рядом с пляжем, в престижном районе Героскипу, Пафос, …
€850,000
Квартира 4 спальни с видом на море, с террасой, с теплыми полами в Героскипу, Кипр
Квартира 4 спальни с видом на море, с террасой, с теплыми полами
Героскипу, Кипр
Комнаты 5
Площадь 360 м²
Количество этажей 3
Комплекс вилл с видом на море в 150 метрах от пляжей, Героскипу, Кипр Предлагаются виллы с …
€1,85 млн
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой в Героскипу, Кипр
Квартира 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Героскипу, Кипр
Комнаты 6
Площадь 375 м²
Количество этажей 2
Комплекс двухэтажных вилл с бассейнами и садами рядом с пляжем, Героскипу, Пафос, Кипр Пред…
€1,60 млн
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Героскипу, Кипр
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 153 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 153 кв.м В Пафосе. Квартира расположена на первом этаже и состои…
€1,33 млн
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