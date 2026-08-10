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Квартиры у моря в Героскипу, Кипр

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48 объектов найдено
Квартира 4 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 4 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Погрузитесь в роскошь и спокойствие этого имущества, где пылающие закаты и бирюзовые воды со…
$1,61 млн
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Квартира 3 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Дизайн квартиры, обещающий каждый день, наполнен элегантностью, комфортом и захватывающими д…
$518,545
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Квартира 1 спальня в Героскипу, Кипр
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Роскошная квартира с одной спальней, обещающая каждый день, наполненная элегантностью, комфо…
$339,935
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 1 спальня в Героскипу, Кипр
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Дизайн квартиры, обещающий каждый день, наполнен элегантностью, комфортом и захватывающими д…
$339,935
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Квартира 3 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Жилой комплекс с уникальным дизайном, гармонично сочетающий природу с современной архитектур…
$1,28 млн
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Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 86 м²
Эта квартира предназначена для захвата захватывающих дух видов на море. Квартира может похв…
$368,743
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Квартира 1 спальня в Героскипу, Кипр
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Дизайн квартиры, обещающий каждый день, наполнен элегантностью, комфортом и захватывающими д…
$339,935
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Дизайн квартиры, обещающий каждый день, наполнен элегантностью, комфортом и захватывающими д…
$518,545
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Жилой комплекс с уникальным дизайном, гармонично сочетающий природу с современной архитектур…
$1,30 млн
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Квартира 1 спальня в Героскипу, Кипр
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Дизайн квартиры, обещающий каждый день, наполнен элегантностью, комфортом и захватывающими д…
$339,935
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Квартира 4 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 4 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
Погрузитесь в роскошь и спокойствие этого имущества, где пылающие закаты и бирюзовые воды со…
$1,61 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Жилой комплекс с уникальным дизайном, гармонично сочетающий природу с современной архитектур…
$1,23 млн
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Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Дизайн квартиры, обещающий каждый день, наполнен элегантностью, комфортом и захватывающими д…
$518,545
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Квартира 3 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Эксклюзивное развитие бутика в Колони, Пафос Редкая возможность приобрести одну из четырех …
$439,566
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Квартира 1 спальня в Героскипу, Кипр
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Дизайн квартиры, обещающий каждый день, наполнен элегантностью, комфортом и захватывающими д…
$339,935
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Погрузитесь в роскошь и спокойствие этого имущества, где пылающие закаты и бирюзовые воды со…
$1,38 млн
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Квартира 4 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 4 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 314 м²
Эта роскошная вилла с 4 спальнями, расположенная всего в 400 метрах от моря, сочетает в себе…
$1,99 млн
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Квартира 3 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Жилой комплекс с уникальным дизайном, гармонично сочетающий природу с современной архитектур…
$1,30 млн
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Квартира 3 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Погрузитесь в роскошь и спокойствие этого имущества, где пылающие закаты и бирюзовые воды со…
$1,38 млн
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Эта квартира предназначена для захвата захватывающих дух видов на море. Недвижимость может …
$368,743
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Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 86 м²
Эта квартира предназначена для захвата захватывающих дух видов на море. Квартира может похв…
$368,743
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Жилой комплекс с уникальным дизайном, гармонично сочетающий природу с современной архитектур…
$1,33 млн
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Эксклюзивное развитие бутика в Колони, Пафос Редкая возможность приобрести одну из четырех …
$439,566
Оставить заявку
Квартира 3 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Жилой комплекс с уникальным дизайном, гармонично сочетающий природу с современной архитектур…
$1,23 млн
Оставить заявку
Квартира 1 спальня в Героскипу, Кипр
Квартира 1 спальня
Героскипу, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Роскошная квартира с одной спальней, обещающая каждый день, наполненная элегантностью, комфо…
$339,935
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Дизайн квартиры, обещающий каждый день, наполнен элегантностью, комфортом и захватывающими д…
$518,545
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Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Это свойство предназначено для захвата захватывающих дух видов на море. Эта прекрасная квар…
$391,789
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Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Дизайн квартиры, обещающий каждый день, наполнен элегантностью, комфортом и захватывающими д…
$518,545
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Дизайн квартиры, обещающий каждый день, наполнен элегантностью, комфортом и захватывающими д…
$518,545
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Героскипу, Кипр
Квартира 2 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Эта квартира предназначена для захвата захватывающих дух видов на море. Недвижимость может …
$368,743
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