Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Polis Chrysochous

Жильё с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр

Полис
10
34 объекта найдено
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Polis Chrysochous, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 5
Площадь 244 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами и панорамными видами, Полис, Кипр Предлагаются просторные …
€583,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 170 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 170 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€567,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 155 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€494,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 224 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 224 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€615,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 179 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 179 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€568,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 201 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 201 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€523,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 183 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 183 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€544,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 177 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 177 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€523,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 224 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 224 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€615,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 172 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 172 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€539,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 224 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 224 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€605,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 4
Площадь 247 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 247 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€695,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 172 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 172 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€541,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 172 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 172 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€532,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 179 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 179 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€596,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 221 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 221 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€539,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 221 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 221 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€539,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 147 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 147 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€539,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 4
Площадь 245 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 245 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€583,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 172 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 172 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€646,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 198 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 198 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€572,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 171 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 171 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€597,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 289 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 289 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€680,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 245 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 245 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€539,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 199 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 199 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€539,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 247 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 247 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€545,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Polis Chrysochous, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Polis Chrysochous, Кипр
Комнаты 3
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 270 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 3 спальных комнат. Из…
€550,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Продроми, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Продроми, Кипр
Комнаты 4
Площадь 541 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 541 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€2,70 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Продроми, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Продроми, Кипр
Комнаты 4
Площадь 546 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 546 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€2,50 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Продроми, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Продроми, Кипр
Комнаты 4
Площадь 799 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 799 кв.м В Пафосе. Вилла состоит из 4 спальных комнат. Из…
€3,40 млн

Типы недвижимости в Polis Chrysochous

квартиры
дома

Параметры недвижимости в Polis Chrysochous, Кипр

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти