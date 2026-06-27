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Долгосрочная аренда вилл с видом на горы в районе Пафос, Кипр

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муниципалитет Пафос
6
Пейя
8
Героскипу
7
Chloraka
4
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2 объекта найдено
Вилла 6 спален в Фити, Кипр
Вилла 6 спален
Фити, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 300 м²
Готов к переезду. Откройте для себя изысканную жизнь в этой исключительной, совершенно ново…
$4,662
в месяц
Оставить заявку
Вилла 6 спален в Фити, Кипр
Вилла 6 спален
Фити, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 300 м²
Готов к переезду. Откройте для себя изысканную жизнь в этой исключительной, совершенно ново…
$4,662
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
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Параметры недвижимости в районе Пафос, Кипр

с садом
с видом на море
с полем для гольфа
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