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Долгосрочная аренда вилл с садом в районе Пафос, Кипр

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муниципалитет Пафос
6
Пейя
8
Героскипу
7
Chloraka
4
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9 объектов найдено
Вилла 6 спален в Фити, Кипр
Вилла 6 спален
Фити, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 300 м²
Готов к переезду. Откройте для себя изысканную жизнь в этой исключительной, совершенно ново…
$4,662
в месяц
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Вилла 3 спальни в Куклия, Кипр
Вилла 3 спальни
Куклия, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 121 м²
Доступно в сентябре 2026 года Откройте для себя эту очаровательную отдельно стоящую виллу в…
$3,239
в месяц
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Вилла 3 спальни в Кония, Кипр
Вилла 3 спальни
Кония, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 210 м²
В аренду: Просторная резиденция на первом этаже в очень желательном и спокойном районе Конь…
$4,950
в месяц
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Вилла 3 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 3 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
** Краткое описание** Красиво меблированный 3-комнатный, 2-комнатный отдельно стоящий дом, …
$2,998
в месяц
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Вилла 6 спален в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 6 спален
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 380 м²
Этот просторный дом с шестью спальнями и пятью ванными комнатами доступен для аренды в попул…
$7,999
в месяц
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Вилла 5 спален в Chloraka, Кипр
Вилла 5 спален
Chloraka, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Откройте для себя комфорт, пространство и потрясающие виды с этой впечатляющей отдельной вил…
$5,836
в месяц
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Вилла 4 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Представляем потрясающую виллу современного дизайна в Пейе, Пафос - ваше идеальное убежище д…
$8,019
в месяц
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Вилла 6 спален в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 6 спален
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 380 м²
Этот просторный дом с шестью спальнями и пятью ванными комнатами доступен для аренды в попул…
$7,999
в месяц
Оставить заявку
Вилла 6 спален в Фити, Кипр
Вилла 6 спален
Фити, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 300 м²
Готов к переезду. Откройте для себя изысканную жизнь в этой исключительной, совершенно ново…
$4,662
в месяц
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Параметры недвижимости в районе Пафос, Кипр

с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
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