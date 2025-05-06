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Долгосрочная аренда вилл в районе Пафос, Кипр

муниципалитет Пафос
3
Пейя
11
Вилла Удалить
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18 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Chloraka, Кипр
Вилла 3 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
С архитектурно современными влияниями эта резиденция расположена в идиллическом приморском р…
$14,719
в месяц
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Вилла 3 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Расположенный в красивой природной обстановке в центральном районе Пегеи Пафосского района, …
$2,491
в месяц
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Вилла 2 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 2 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Просторная вилла с 2 спальнями для аренды в Като Пафос Доступная для долгосрочной аренды, эт…
$5,435
в месяц
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Вилла 4 спальни в Chloraka, Кипр
Вилла 4 спальни
Chloraka, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
С архитектурно современными влияниями эта резиденция расположена в идиллическом приморском р…
$14,719
в месяц
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Вилла 5 спален в Пейя, Кипр
Вилла 5 спален
Пейя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Расположенный на склоне холма в районе Святого Георгия, проект расположен в захватывающем па…
$11,322
в месяц
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Вилла 4 спальни в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 4 спальни
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Просторная вилла с 4 спальнями для аренды в Като Пафос Доступная для долгосрочной аренды, эт…
$9,058
в месяц
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Вилла 4 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Элегантная 4-комнатная вилла для аренды в Пегее, Пафос Эта прекрасно сохранившаяся вилла с 4…
$9,624
в месяц
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Вилла 5 спален в муниципалитет Пафос, Кипр
Вилла 5 спален
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Просторная 5-комнатная вилла для аренды в Като Пафос Эта впечатляющая вилла с 5 спальнями, д…
$11,322
в месяц
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Вилла 3 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Потрясающая вилла с 3 спальнями с частным садом для аренды Эта элегантная вилла с 3 спальня…
$8,492
в месяц
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Вилла 5 спален в Пейя, Кипр
Вилла 5 спален
Пейя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
5 вилл с ванной комнатой в Пейе, с бассейном, новыми электрическими устройствами, новыми кон…
$4,529
в месяц
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Вилла 3 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
вилла 3b Коралловый залив. со всей необходимой мебелью и новой техникой в закрытом комплексе…
$3,170
в месяц
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Вилла 4 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Новая роскошная вилла, построенная в июле 2022 года: Удивительный вид на море и горы. 3-10…
$4,518
в месяц
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Вилла 3 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Эта вилла с 3 спальнями оснащена системой солнечной энергии, усовершенствованной системой си…
$4,529
в месяц
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Вилла 4 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 4 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Потрясающая 4-комнатная вилла в Пейе Добро пожаловать в Ocean Pearls, роскошную виллу, расп…
$7,926
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Вилла 5 спален в Пейя, Кипр
Вилла 5 спален
Пейя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Для аренды: 5 Спальня Отдельный угловой дом в Пейя, Пафос. - Закрытая площадь: 240 м2. -5 с…
$3,397
в месяц
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Вилла 3 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Аренда роскошной виллы, 3 спальни, 2 ванные комнаты. Супер расположение с потрясающим видом…
$6,227
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Вилла 3 спальни в Пейя, Кипр
Вилла 3 спальни
Пейя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
вилла 3b Коралловый залив. со всей необходимой мебелью и новой техникой в закрытом комплексе…
$6,227
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Вилла 3 спальни в Героскипу, Кипр
Вилла 3 спальни
Героскипу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 162 м²
Этаж 2
Роскошная вилла с 3 спальнями для аренды в Героскипу, Пафос Эта изысканная вилла с 3 спальн…
$4,529
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