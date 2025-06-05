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Доходные дома в муниципалитете Пафос, Кипр

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2 объекта найдено
Доходный дом 900 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Доходный дом 900 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 22
Кол-во ванных комнат 20
Площадь 900 м²
Количество этажей 4
Это жилой комплекс премиум-класса, расположенный в самом центре города Пафос, всего в нескол…
$5,03 млн
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Доходный дом 600 м² в муниципалитет Пафос, Кипр
Доходный дом 600 м²
муниципалитет Пафос, Кипр
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Этот новый проект — жилой комплекс апартаментов, сочетающий современный дизайн с выгодным ра…
$2,37 млн
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