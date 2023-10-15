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Виллы с видом на горы в Лимассоле, Кипр

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3 объекта найдено
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с гаражом, с видом на горы в Лимасол, Кипр
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с гаражом, с видом на горы
Лимасол, Кипр
Комнаты 4
Площадь 609 м²
Количество этажей 2
Вилла V01 расположена в жилом комплексе с 2 и 3 спальнями, спроектированном в средиземноморс…
€462,000
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Лимасол, Кипр
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 322 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 322 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€610,000
Вилла 6 спален с видом на горы, с furnishings в Лимасол, Кипр
Вилла 6 спален с видом на горы, с furnishings
Лимасол, Кипр
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 295 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 295 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€575,000

Параметры недвижимости в Лимассоле, Кипр

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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