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Готовый бизнес в Limassol Municipality, Кипр

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1 объект найдено
Готовый бизнес 1 570 м² в район Лимасол, Кипр
Готовый бизнес 1 570 м²
район Лимасол, Кипр
Площадь 1 570 м²
Раздерем подробно проект NEON Limassol Для получения подробной информации о других проект…
$6,78 млн
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