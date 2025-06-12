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Отели в Limassol Municipality, Кипр

коммерческая недвижимость
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5 объектов найдено
Отель в муниципалитет Лимасол, Кипр
Отель
муниципалитет Лимасол, Кипр
Число комнат 700
$605,75 млн
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Отель 800 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Отель 800 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 25
Площадь 800 м²
Fully renovated hotel apartment in Papas Area, Limassol. Just a short walk from the sparklin…
$2,86 млн
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Отель 800 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Отель 800 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 25
Площадь 800 м²
Апартамент отеля полностью отремонтирован. Он расположен в центре туристической зоны, в райо…
$3,77 млн
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Отель 927 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Отель 927 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 927 м²
Количество этажей 7
ЛАЙЛА | Здание смешанного назначения с разрешениями. В апарт-отеле Layla есть 11 великоле…
$2,67 млн
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Отель 2 418 м² в муниципалитет Лимасол, Кипр
Отель 2 418 м²
муниципалитет Лимасол, Кипр
Площадь 2 418 м²
Отель будет способствовать оживлению исторического центра Лимассола, обеспечивая уникальную …
$9,71 млн
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