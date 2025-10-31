Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. район Лимасол
  4. Жилая
  5. Дуплекс
  6. Сад

Дуплексы с садом в районе Лимасол, Кипр

муниципалитет Лимасол
9
Koinoteta Agiou Tychona
4
Гермасойя
16
12 объектов найдено
Дуплекс 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Luxury residential complex in central Limassol, in a privileged and quite neighborhood of th…
$2,97 млн
Дуплекс 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Available 3 bedroom duplex penthouse with a roof garden. The apartment has covered areas 125…
$1,77 млн
Дуплекс 4 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дуплекс 4 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 274 м²
This state-of-the-art, 27-storey residential tower is the third tallest in Limassol and offe…
$7,23 млн
Monte OnlineMonte Online
Дуплекс 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 109 м²
Luxury residential complex in central Limassol, in a privileged and quite neighborhood of th…
$2,32 млн
Дуплекс 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дуплекс 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
The Only Luxury Apartments on the Sea in the Mediterranean The final and most exclusive res…
$4,53 млн
Дуплекс 3 спальни в Продромос, Кипр
Дуплекс 3 спальни
Продромос, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 228 м²
For sale is a spacious off-plan duplex located in the peaceful area of Prodromos. This prope…
$3,06 млн
Estate Service 24Estate Service 24
Дуплекс 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дуплекс 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Another brand new luxury project with business class apartments located in the tourist area …
$1,22 млн
Дуплекс 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дуплекс 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Another brand new luxury project with business class apartments located in the tourist area …
$1,14 млн
Дуплекс 4 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дуплекс 4 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 261 м²
This state-of-the-art, 27-storey residential tower is the third tallest in Limassol and offe…
$6,42 млн
VernaVerna
Дуплекс 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 337 м²
Rising above Limassol’s skyline, this unique 23-floor residential high-rise redefines luxury…
$3,83 млн
Дуплекс 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дуплекс 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 122 м²
For sale: Discover this modern off-plan duplex penthouse, offering a spacious internal area …
$754,786
Дуплекс 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Дуплекс 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
For sale is a charming duplex located in the desirable area of Potamos Germasogeias. This we…
$754,786
Параметры недвижимости в районе Лимасол, Кипр

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
