  2. Кипр
  3. район Лимасол
  4. Жилая
  5. Дуплекс
  6. Вид на море

Дуплексы с видом на море в районе Лимасол, Кипр

муниципалитет Лимасол
Koinoteta Agiou Tychona
Гермасойя
Дуплекс 4 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дуплекс 4 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 274 м²
This state-of-the-art, 27-storey residential tower is the third tallest in Limassol and offe…
$7,23 млн
Дуплекс 3 спальни в муниципалитет Лимасол, Кипр
Дуплекс 3 спальни
муниципалитет Лимасол, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 182 м²
The Only Luxury Apartments on the Sea in the Mediterranean The final and most exclusive res…
$4,53 млн
Дуплекс 4 спальни в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Дуплекс 4 спальни
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 261 м²
This state-of-the-art, 27-storey residential tower is the third tallest in Limassol and offe…
$6,42 млн
