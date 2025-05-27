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Дома в Latsia Geri Municipality, Кипр

Лация
84
Yeri
32
116 объектов найдено
Вилла в Лация, Кипр
Вилла
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Недвижимость представляет собой двухэтажный дом в Агийос Георгиос, Лация. Он расположен рядо…
$216,541
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
A new modern project located in a quiet area in Geri, Nicosia. It is on a cul-de-sac, next t…
$472,301
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 292 м²
Contemporary Residence with Stunning Garden, Double Garage, and Covered Terrace Welcome to …
$648,444
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Дом в Лация, Кипр
Дом
Лация, Кипр
Площадь 3 500 м²
The Levante Villas are conveniently located 15 mins from the center of Nicosia with very eas…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Лация, Кипр
Дом 3 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Lovely 3 bedroom detached house is available for sale in Latsia. It consists of 3 living roo…
$542,875
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
A new 3 + 1 bedroom Semi-detached house is available for sale in Latsia.  It consists of an …
$423,443
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
This two-storey property located in a beautiful area of Latsia. The house has a total covere…
$2,83 млн
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Дом 3 спальни в Лация, Кипр
Дом 3 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 312 м²
This luxurious villa in the serene area offers a unique design crafted from high-quality mat…
$948,145
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Коттедж 3 комнаты в Лация, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 125 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в часовне провинции Лимассол, площадью 125 кв.м.м.…
$324,946
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 254 м²
A contemporary designed house with a beautiful garden with optional pool, double garage and …
$722,024
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Вилла в Лация, Кипр
Вилла
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 233 м²
Классический стиль, четырехкомнатная, отдельно стоящая вилла, построенная внутри полного уча…
$679,348
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Дом 5 спален в Лация, Кипр
Дом 5 спален
Лация, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
Luxury 5-bedroom house in Latsia municipality, close to General Hospital, The Mall of Cyprus…
$2,01 млн
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Коттедж 3 комнаты в Лация, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 165 м²
For sale under construction a detached three bedroom house in Ipsonas - Limassol province, w…
$320,316
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Дом 5 спален в Лация, Кипр
Дом 5 спален
Лация, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 460 м²
Luxurious house located in Latsia and built in 2015 , encompassing the ultimate in luxury, s…
$1,19 млн
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Perfectly located in a quiet neighborhood in Latsia area with easy access to the high way. T…
$2,22 млн
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Коттедж 3 комнаты в Лация, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 165 м²
For sale under construction a detached three bedroom house in Ipsonas - Limassol province, w…
$320,316
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Deluxe townhouse for sale located in a charming place in Lachia The impeccable style of the …
$653,893
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Коттедж 3 комнаты в Yeri, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 3
Площадь 198 м²
For sale under construction a detached house of three bedrooms in Vergina - Larnaca district…
$295,291
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Дом 5 спален в Yeri, Кипр
Дом 5 спален
Yeri, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 191 м²
Experience luxurious living in this exquisite 4+1 bedroom villa, blending contemporary desig…
$599,402
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Дом 3 спальни в Лация, Кипр
Дом 3 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Two houses under construction at an exceptional area near Nicosia General Hospital at a quie…
$401,728
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 734 м²
La Maison Estates is honored to showcase this extraordinary 5-bedroom property in a prestigi…
$1,31 млн
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Вилла 4 комнаты в Yeri, Кипр
Вилла 4 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
The villa is for sale in the off-plan stage (construction will begin after signing the sale …
$444,620
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 365 м²
For sale is a detached house of 4 bedrooms built in 1995 in Latsia. It consists of 365sq.m. …
$1,19 млн
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Дом 5 спален в Лация, Кипр
Дом 5 спален
Лация, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 460 м²
We present an Aristocratic modern house whos is suited in a corner plot with amazing garden …
$1,31 млн
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Вилла 3 комнаты в Yeri, Кипр
Вилла 3 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 3
Площадь 164 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Мезоги - Пафос, с 164 кв.м. крытое внутреннее прос…
$290,287
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Коттедж 3 комнаты в Лация, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 142 м²
For sale under construction a detached three bedroom house, in Konia - Paphos province, with…
$331,828
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Дом 5 спален в Лация, Кипр
Дом 5 спален
Лация, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Продается 5 Спальни 2 En люкс спальни Дом с большим бассейном с подогревом под полом дизель …
$588,768
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Дом 6 спален в Yeri, Кипр
Дом 6 спален
Yeri, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
This is a unique property available in a Prime Location of  Geri area, close to all amenitie…
$1,39 млн
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Check out this cool house! It's got four bedrooms, a neat attic, a fun pool, and a great out…
$544,911
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Дом 4 спальни в Yeri, Кипр
Дом 4 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Отдельный домик с 4 спальнями на продажу в районе Джери в Никосии.  На первом этаже состоят …
$423,267
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Типы недвижимости в Latsia Geri Municipality

виллы
коттеджи

Параметры недвижимости в Latsia Geri Municipality, Кипр

с садом
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