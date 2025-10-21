Показать объекты на карте Показать объекты списком
Виллы в Latsia Geri Municipality, Кипр

19 объектов найдено
Вилла в Yeri, Кипр
Вилла
Yeri, Кипр
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Citio 2 – Вилла “Vienna”, Гери, Никосия — Современная вилла класса люкс с 5 спальнями и басс…
$1,50 млн
Вилла в Лация, Кипр
Вилла
Лация, Кипр
Количество спален 5
Площадь 366 м²
BOREAS DOMUS — Элегантная резиденция с 5 комнатами и бассейном в Никосии BOREAS DOMUS — с…
$1,85 млн
Вилла в Yeri, Кипр
Вилла
Yeri, Кипр
Количество спален 4
Площадь 227 м²
Citio 2 – Вилла “Siena”, Гери, Никосия — Современная вилла с 4 спальнями Citio 2 – Вилла …
$445,000
Вилла 3 комнаты в Лация, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Роскошный трехкомнатный особняк на продажу в Средиземноморье - провинция Пафос, с 180 кв.м. …
$329,945
Вилла в Лация, Кипр
Вилла
Лация, Кипр
Количество спален 7
Площадь 1 034 м²
A stunning three-level villa, designed for those who appreciate space, comfort, and refined …
$3,37 млн
Вилла 3 комнаты в Лация, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Роскошный трехкомнатный особняк на продажу в средиземноморской провинции Пафос, площадью 180…
$326,611
Вилла 3 комнаты в Лация, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 183 м²
Luxurious three bedroom villa for sale in Tremithousa - Paphos, with 183 sq.m. covered inter…
$326,963
Вилла 3 комнаты в Yeri, Кипр
Вилла 3 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 3
Площадь 169 м²
Роскошный трехкомнатный особняк на продажу в Меса Хорио - провинция Пафос, 169 т.м. крытый и…
$296,919
Вилла 4 комнаты в Лация, Кипр
Вилла 4 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
Villa for sale in the off-plan stage (construction will begin after the conclusion of the sa…
$808,685
Вилла 3 комнаты в Лация, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos, with 180 sq.m. covered interior b…
$319,947
Вилла 3 комнаты в Лация, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos, with 180 sq.m. covered interior b…
$317,055
Вилла в Лация, Кипр
Вилла
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 233 м²
Классический стиль, четырехкомнатная, отдельно стоящая вилла, построенная внутри полного уча…
$695,111
Вилла 3 комнаты в Yeri, Кипр
Вилла 3 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 3
Площадь 164 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Мезоги - Пафос, с 164 кв.м. крытое внутреннее прос…
$290,287
Вилла 3 комнаты в Лация, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 169 м²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesa Chorio - Paphos , with 169 sq.m. covered inte…
$317,055
Вилла 3 комнаты в Лация, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesogi - Paphos, with 180 sq.m. covered interior b…
$319,947
Вилла 4 комнаты в Yeri, Кипр
Вилла 4 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Количество этажей 2
The villa is for sale in the off-plan stage (construction will begin after signing the sale …
$444,620
Вилла 3 комнаты в Лация, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Роскошная вилла с тремя спальнями на продажу в Мезоги - Пафос, с крытым интерьером площадью …
$329,945
