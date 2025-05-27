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Дома с садом в Latsia Geri Municipality, Кипр

Лация
84
Yeri
32
53 объекта найдено
Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 292 м²
Contemporary Residence with Stunning Garden, Double Garage, and Covered Terrace Welcome to …
$648,444
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Дом в Лация, Кипр
Дом
Лация, Кипр
Площадь 3 500 м²
The Levante Villas are conveniently located 15 mins from the center of Nicosia with very eas…
Цена по запросу
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
This two-storey property located in a beautiful area of Latsia. The house has a total covere…
$2,83 млн
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Коттедж 3 комнаты в Лация, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 125 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в часовне провинции Лимассол, площадью 125 кв.м.м.…
$324,946
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Коттедж 3 комнаты в Лация, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 165 м²
For sale under construction a detached three bedroom house in Ipsonas - Limassol province, w…
$320,316
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 600 м²
Perfectly located in a quiet neighborhood in Latsia area with easy access to the high way. T…
$2,22 млн
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Коттедж 3 комнаты в Лация, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 165 м²
For sale under construction a detached three bedroom house in Ipsonas - Limassol province, w…
$320,316
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Коттедж 3 комнаты в Yeri, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 3
Площадь 198 м²
For sale under construction a detached house of three bedrooms in Vergina - Larnaca district…
$295,291
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Дом 5 спален в Yeri, Кипр
Дом 5 спален
Yeri, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 191 м²
Experience luxurious living in this exquisite 4+1 bedroom villa, blending contemporary desig…
$599,402
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 734 м²
La Maison Estates is honored to showcase this extraordinary 5-bedroom property in a prestigi…
$1,31 млн
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Дом 5 спален в Лация, Кипр
Дом 5 спален
Лация, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 460 м²
We present an Aristocratic modern house whos is suited in a corner plot with amazing garden …
$1,31 млн
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Вилла 3 комнаты в Yeri, Кипр
Вилла 3 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 3
Площадь 164 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Мезоги - Пафос, с 164 кв.м. крытое внутреннее прос…
$290,287
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Коттедж 3 комнаты в Лация, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 142 м²
For sale under construction a detached three bedroom house, in Konia - Paphos province, with…
$331,828
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Дом 6 спален в Yeri, Кипр
Дом 6 спален
Yeri, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 450 м²
This is a unique property available in a Prime Location of  Geri area, close to all amenitie…
$1,39 млн
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Check out this cool house! It's got four bedrooms, a neat attic, a fun pool, and a great out…
$544,911
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Дом 3 спальни в Лация, Кипр
Дом 3 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
? Step into the realm of your ideal home! This exceptional, modern villa presents a distinct…
$1,25 млн
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Дом 4 спальни в Yeri, Кипр
Дом 4 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 186 м²
Beautiful luxury 3-bedroom house + office in a well-developed area of  Geri (15-20 minutes f…
$537,758
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Вилла 3 комнаты в Лация, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 183 м²
Luxurious three bedroom villa for sale in Tremithousa - Paphos, with 183 sq.m. covered inter…
$326,963
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
We proudly present an exquisite property in the coveted area of Latsia Nicosia – a meticulou…
$425,031
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Дом 5 спален в Лация, Кипр
Дом 5 спален
Лация, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 266 м²
This property boasts bespoke architecture and luxurious interiors, ensuring a truly unique l…
$1,69 млн
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Вилла 3 комнаты в Лация, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Роскошный трехкомнатный особняк на продажу в Средиземноморье - провинция Пафос, с 180 кв.м. …
$329,945
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Дом 5 спален в Лация, Кипр
Дом 5 спален
Лация, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 525 м²
Modern mansion for sale in Nicosia. It has a spectacular view of the surrounding area and ve…
$5,88 млн
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Вилла 3 комнаты в Лация, Кипр
Вилла 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 169 м²
Luxurious three bedroom villa for sale in Mesa Chorio - Paphos , with 169 sq.m. covered inte…
$317,055
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Дом 4 спальни в Yeri, Кипр
Дом 4 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 183 м²
This home boasts an open-concept layout with abundant natural light, seamlessly connecting t…
$403,234
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Коттедж 3 комнаты в Yeri, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 3
Площадь 165 м²
Продается независимый дом с тремя спальнями в Фасуле - провинция Лимассол, с 165 кв.м. крыты…
$259,957
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Вилла 3 комнаты в Yeri, Кипр
Вилла 3 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 3
Площадь 169 м²
Роскошный трехкомнатный особняк на продажу в Меса Хорио - провинция Пафос, 169 т.м. крытый и…
$296,919
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Коттедж 3 комнаты в Yeri, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 3
Площадь 165 м²
For sale under construction a detached three bedroom house in Fasoula - Limassol province, w…
$280,277
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Дом 5 спален в Yeri, Кипр
Дом 5 спален
Yeri, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 241 м²
Experience luxurious living in this exquisite 4+1 bedroom villa, blending contemporary desig…
$1,06 млн
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Коттедж 3 комнаты в Yeri, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 3
Площадь 185 м²
Продается строящийся дом с тремя спальнями в Агланции - провинция Никосия, площадью 185 кв.м…
$298,950
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 233 м²
This property has immediate access to the new Nicosia Limassol motorway, for easy journeys t…
$632,097
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Типы недвижимости в Latsia Geri Municipality

виллы
коттеджи

Параметры недвижимости в Latsia Geri Municipality, Кипр

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