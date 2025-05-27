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Жильё в Latsia Geri Municipality, Кипр

Лация
156
Yeri
88
244 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Yeri, Кипр
Квартира 1 спальня
Yeri, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 1/2
Discover Duopoly, a complex comprising two blocks nestled within a serene neighborhood, this…
$148,160
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Квартира 2 спальни в Лация, Кипр
Квартира 2 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 3/3
SAPPHIRE II is a modern apartment building with 8 units, offering both one and two-bedroom o…
$276,945
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Квартира 3 спальни в Yeri, Кипр
Квартира 3 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 1/2
Discover Duopoly, a complex comprising two blocks nestled within a serene neighborhood, this…
$319,113
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Квартира 2 спальни в Yeri, Кипр
Квартира 2 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Этаж 2/2
Discover Duopoly, a complex comprising two blocks nestled within a serene neighborhood, this…
$279,224
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Квартира 1 спальня в Yeri, Кипр
Квартира 1 спальня
Yeri, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 2/2
Discover Duopoly, a complex comprising two blocks nestled within a serene neighborhood, this…
$159,557
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Квартира 1 спальня в Yeri, Кипр
Квартира 1 спальня
Yeri, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/2
Discover Duopoly, a complex comprising two blocks nestled within a serene neighborhood, this…
$159,557
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Квартира 3 спальни в Yeri, Кипр
Квартира 3 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Этаж 2/2
Discover Duopoly, a complex comprising two blocks nestled within a serene neighborhood, this…
$359,002
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Студия 1 спальня в Yeri, Кипр
Студия 1 спальня
Yeri, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 19 м²
Этаж 1/2
Discover Duopoly, a complex comprising two blocks nestled within a serene neighborhood, this…
$119,098
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Вилла в Лация, Кипр
Вилла
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Недвижимость представляет собой двухэтажный дом в Агийос Георгиос, Лация. Он расположен рядо…
$216,541
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Квартира 2 спальни в Yeri, Кипр
Квартира 2 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 1/2
Discover Duopoly, a complex comprising two blocks nestled within a serene neighborhood, this…
$233,636
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Квартира 1 спальня в Yeri, Кипр
Квартира 1 спальня
Yeri, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 2/2
Discover Duopoly, a complex comprising two blocks nestled within a serene neighborhood, this…
$159,557
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Квартира 2 спальни в Лация, Кипр
Квартира 2 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Этаж 3/3
last available ❤️An astonishing two bedroom apartment available at Latsia. SAPPHIRE II is a …
$288,341
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Студия 1 спальня в Yeri, Кипр
Студия 1 спальня
Yeri, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 18 м²
Этаж 2/2
Discover Duopoly, a complex comprising two blocks nestled within a serene neighborhood, this…
$130,494
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Квартира 1 спальня в Yeri, Кипр
Квартира 1 спальня
Yeri, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 2/2
Discover Duopoly, a complex comprising two blocks nestled within a serene neighborhood, this…
$159,557
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Квартира 3 комнаты в Yeri, Кипр
Квартира 3 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 3
Площадь 150 м²
Three bedroom luxury apartment for sale in Platy Aglantzia - Nicosia district, on the 1st fl…
$298,294
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 181 м²
A new modern project located in a quiet area in Geri, Nicosia. It is on a cul-de-sac, next t…
$472,301
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 292 м²
Contemporary Residence with Stunning Garden, Double Garage, and Covered Terrace Welcome to …
$648,444
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Дом в Лация, Кипр
Дом
Лация, Кипр
Площадь 3 500 м²
The Levante Villas are conveniently located 15 mins from the center of Nicosia with very eas…
Цена по запросу
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Дом 3 спальни в Лация, Кипр
Дом 3 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 350 м²
Lovely 3 bedroom detached house is available for sale in Latsia. It consists of 3 living roo…
$542,875
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Квартира 3 спальни в Лация, Кипр
Квартира 3 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 3/4
Современный жилой дом в самом сердце Лации Современный жилой проект с современным дизайном …
$277,400
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
A new 3 + 1 bedroom Semi-detached house is available for sale in Latsia.  It consists of an …
$423,443
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Квартира 1 спальня в Лация, Кипр
Квартира 1 спальня
Лация, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/3
Новый комплекс в Лации с легким доступом к автомагистрали и центру города, недалеко от аптек…
$141,531
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Языки общения
English, Русский
Квартира 2 комнаты в Yeri, Кипр
Квартира 2 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 2
Площадь 102 м²
Two bedroom penthouse apartment with roof garden under construction for sale in Mesa Geitoni…
$290,287
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Квартира 2 комнаты в Yeri, Кипр
Квартира 2 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 2
Площадь 131 м²
Two bedroom apartment under construction for sale in Agios Ahanasios - Limassol Province, wi…
$290,287
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Квартира 2 комнаты в Yeri, Кипр
Квартира 2 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 2
Площадь 110 м²
For sale under construction two bedroom apartment in Agios Athanasios - Limassol, with 84 sq…
$275,272
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Дом 4 спальни в Лация, Кипр
Дом 4 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
This two-storey property located in a beautiful area of Latsia. The house has a total covere…
$2,83 млн
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Комната 4 комнаты в Лация, Кипр
Комната 4 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 4
Площадь 180 м²
For sale under construction a detached four bedroom luxury house in Zakaki - Limassol provin…
$323,406
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Квартира 3 спальни в Yeri, Кипр
Квартира 3 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
A modern project is situated in close proximity to Nicosia's esteemed public and private uni…
$343,430
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Квартира 2 спальни в Лация, Кипр
Квартира 2 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Located in one of Nicosia's most beautiful areas, Latsia, with easy and fast access to the h…
$253,929
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Дом 3 спальни в Лация, Кипр
Дом 3 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 312 м²
This luxurious villa in the serene area offers a unique design crafted from high-quality mat…
$948,145
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Типы недвижимости в Latsia Geri Municipality

квартиры
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Параметры недвижимости в Latsia Geri Municipality, Кипр

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