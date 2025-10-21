Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с террасой в Latsia Geri Municipality, Кипр

Лация
83
Yeri
37
2 объекта найдено
Вилла в Yeri, Кипр
Вилла
Yeri, Кипр
Количество спален 5
Площадь 300 м²
Citio 2 – Вилла “Vienna”, Гери, Никосия — Современная вилла класса люкс с 5 спальнями и басс…
$1,50 млн
Вилла в Лация, Кипр
Вилла
Лация, Кипр
Количество спален 5
Площадь 366 м²
BOREAS DOMUS — Элегантная резиденция с 5 комнатами и бассейном в Никосии BOREAS DOMUS — с…
$1,85 млн
