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Квартиры в Latsia Geri Municipality, Кипр

Лация
72
Yeri
56
Квартира Удалить
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128 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Yeri, Кипр
Квартира 1 спальня
Yeri, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 1/2
Discover Duopoly, a complex comprising two blocks nestled within a serene neighborhood, this…
$148,160
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Квартира 2 спальни в Лация, Кипр
Квартира 2 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Этаж 3/3
SAPPHIRE II is a modern apartment building with 8 units, offering both one and two-bedroom o…
$276,945
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Квартира 3 спальни в Yeri, Кипр
Квартира 3 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Этаж 1/2
Discover Duopoly, a complex comprising two blocks nestled within a serene neighborhood, this…
$319,113
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Квартира 2 спальни в Yeri, Кипр
Квартира 2 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 202 м²
Этаж 2/2
Discover Duopoly, a complex comprising two blocks nestled within a serene neighborhood, this…
$279,224
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Квартира 1 спальня в Yeri, Кипр
Квартира 1 спальня
Yeri, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 2/2
Discover Duopoly, a complex comprising two blocks nestled within a serene neighborhood, this…
$159,557
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Квартира 1 спальня в Yeri, Кипр
Квартира 1 спальня
Yeri, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 1/2
Discover Duopoly, a complex comprising two blocks nestled within a serene neighborhood, this…
$159,557
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Квартира 3 спальни в Yeri, Кипр
Квартира 3 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
Этаж 2/2
Discover Duopoly, a complex comprising two blocks nestled within a serene neighborhood, this…
$359,002
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Студия 1 спальня в Yeri, Кипр
Студия 1 спальня
Yeri, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 19 м²
Этаж 1/2
Discover Duopoly, a complex comprising two blocks nestled within a serene neighborhood, this…
$119,098
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Квартира 2 спальни в Yeri, Кипр
Квартира 2 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 104 м²
Этаж 1/2
Discover Duopoly, a complex comprising two blocks nestled within a serene neighborhood, this…
$233,636
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Квартира 1 спальня в Yeri, Кипр
Квартира 1 спальня
Yeri, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
Этаж 2/2
Discover Duopoly, a complex comprising two blocks nestled within a serene neighborhood, this…
$159,557
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Квартира 2 спальни в Лация, Кипр
Квартира 2 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 148 м²
Этаж 3/3
last available ❤️An astonishing two bedroom apartment available at Latsia. SAPPHIRE II is a …
$288,341
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Студия 1 спальня в Yeri, Кипр
Студия 1 спальня
Yeri, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 18 м²
Этаж 2/2
Discover Duopoly, a complex comprising two blocks nestled within a serene neighborhood, this…
$130,494
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Квартира 1 спальня в Yeri, Кипр
Квартира 1 спальня
Yeri, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 2/2
Discover Duopoly, a complex comprising two blocks nestled within a serene neighborhood, this…
$159,557
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Квартира 3 комнаты в Yeri, Кипр
Квартира 3 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 3
Площадь 150 м²
Three bedroom luxury apartment for sale in Platy Aglantzia - Nicosia district, on the 1st fl…
$298,294
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Квартира 3 спальни в Лация, Кипр
Квартира 3 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Этаж 3/4
Современный жилой дом в самом сердце Лации Современный жилой проект с современным дизайном …
$277,400
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Квартира 1 спальня в Лация, Кипр
Квартира 1 спальня
Лация, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 2/3
Новый комплекс в Лации с легким доступом к автомагистрали и центру города, недалеко от аптек…
$141,531
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Квартира 2 комнаты в Yeri, Кипр
Квартира 2 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 2
Площадь 102 м²
Two bedroom penthouse apartment with roof garden under construction for sale in Mesa Geitoni…
$290,287
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Квартира 2 комнаты в Yeri, Кипр
Квартира 2 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 2
Площадь 131 м²
Two bedroom apartment under construction for sale in Agios Ahanasios - Limassol Province, wi…
$290,287
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Квартира 2 комнаты в Yeri, Кипр
Квартира 2 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 2
Площадь 110 м²
For sale under construction two bedroom apartment in Agios Athanasios - Limassol, with 84 sq…
$275,272
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Комната 4 комнаты в Лация, Кипр
Комната 4 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 4
Площадь 180 м²
For sale under construction a detached four bedroom luxury house in Zakaki - Limassol provin…
$323,406
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Квартира 3 спальни в Yeri, Кипр
Квартира 3 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
A modern project is situated in close proximity to Nicosia's esteemed public and private uni…
$343,430
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Квартира 2 спальни в Лация, Кипр
Квартира 2 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 88 м²
Located in one of Nicosia's most beautiful areas, Latsia, with easy and fast access to the h…
$253,929
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Квартира 2 комнаты в Yeri, Кипр
Квартира 2 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 2
Площадь 111 м²
Two bedroom penthouse apartment for sale in Mesa Geitonia - Limassol Province, with 88 sq.m.…
$295,291
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Квартира 2 комнаты в Yeri, Кипр
Квартира 2 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 2
Площадь 124 м²
Продается двухкомнатная квартира в Колумбии - провинция Лимассол, с 96 кв.м.м. крытые интерь…
$325,321
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Квартира 2 спальни в Лация, Кипр
Квартира 2 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Новый современный проект, расположенный в тихом районе в Лации, Никосия. Очень близко от цен…
$248,534
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Квартира 3 спальни в Лация, Кипр
Квартира 3 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 115 м²
A beautiful contemporary development designed with exceptional architecture and discerning t…
$255,151
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Комната 3 комнаты в Yeri, Кипр
Комната 3 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 3
Площадь 225 м²
Продается отдельный трехкомнатный дом в районе Лакатамия - провинция Никосия, площадью 225 к…
$325,946
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Квартира 2 спальни в Лация, Кипр
Квартира 2 спальни
Лация, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 83 м²
Этаж 2/3
Современные 2-комнатные апартаменты в Лации Расположенная в одном из самых удобных и востре…
$226,449
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Квартира 2 комнаты в Лация, Кипр
Квартира 2 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 2
Площадь 113 м²
For sale under construction two bedroom apartment in Agios Nektarios - Limassol province, wi…
$330,326
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Комната 3 комнаты в Лация, Кипр
Комната 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 193 м²
Продается отдельный современный дом с тремя спальнями, а также офис - или комната обслуживан…
$333,539
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Типы недвижимости в Latsia Geri Municipality

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Latsia Geri Municipality, Кипр

с садом
с бассейном
Недорогая
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