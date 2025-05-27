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Квартиры с садом в Latsia Geri Municipality, Кипр

Лация
72
Yeri
56
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17 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Yeri, Кипр
Квартира 2 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 2
Площадь 102 м²
Two bedroom penthouse apartment with roof garden under construction for sale in Mesa Geitoni…
$290,287
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Комната 4 комнаты в Лация, Кипр
Комната 4 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 4
Площадь 180 м²
For sale under construction a detached four bedroom luxury house in Zakaki - Limassol provin…
$323,406
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Комната 3 комнаты в Yeri, Кипр
Комната 3 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 3
Площадь 225 м²
Продается отдельный трехкомнатный дом в районе Лакатамия - провинция Никосия, площадью 225 к…
$325,946
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Комната 3 комнаты в Лация, Кипр
Комната 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 193 м²
Продается отдельный современный дом с тремя спальнями, а также офис - или комната обслуживан…
$333,539
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Квартира 3 комнаты в Yeri, Кипр
Квартира 3 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 3
Площадь 169 м²
Продается в строительстве на первом этаже квартира с тремя спальнями в Строволосе - провинци…
$274,954
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Квартира 4 спальни в Yeri, Кипр
Квартира 4 спальни
Yeri, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 170 м²
These homes offer privacy and serenity in a quiet neighborhood adjacent to a public green sp…
$468,623
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Комната 3 комнаты в Лация, Кипр
Комната 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 186 м²
For sale a detached modern three bedroom house in Lakatamia - Nicosia province, under constr…
$321,416
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Комната 3 комнаты в Лация, Кипр
Комната 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
For sale under construction a detached three bedroom luxury corner house in Zakaki - Limasso…
$323,406
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Квартира 2 комнаты в Yeri, Кипр
Квартира 2 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 2
Площадь 99 м²
Продается двухкомнатная квартира со строительством сада на крыше в Агиос Николаос - провинци…
$279,954
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Квартира 3 комнаты в Yeri, Кипр
Квартира 3 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 3
Площадь 190 м²
Продается в стадии строительства трехкомнатная квартира в пентхаусе в центре города - провин…
$279,954
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Комната 3 комнаты в Лация, Кипр
Комната 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Площадь 181 м²
Продается отдельный современный дом с тремя спальнями, а также офис или комната обслуживания…
$323,319
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Квартира 5 комнат в Лация, Кипр
Квартира 5 комнат
Лация, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 233 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с садами в пригороде Никосии, Кипр Предлагаются просторные элитные вилл…
$803,140
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Комната 3 комнаты в Yeri, Кипр
Комната 3 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 3
Площадь 134 м²
Продается независимый роскошный трехкомнатный дом в Святой Троице - провинция Фамагуста. Дом…
$314,948
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Квартира 3 комнаты в Yeri, Кипр
Квартира 3 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 3
Площадь 126 м²
Продается в стадии строительства трехкомнатная квартира с садом на крыше в Агиос Иоаннис - п…
$289,952
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Комната 4 комнаты в Лация, Кипр
Комната 4 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 4
Площадь 180 м²
Продается отдельно стоящий роскошный дом с четырьмя спальнями в Закаки - провинция Лимассол,…
$322,009
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Комната 4 комнаты в Лация, Кипр
Комната 4 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 4
Площадь 181 м²
An independent house of four bedrooms for sale in Strovolos - province of Nicosia, with 181 …
$320,316
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Квартира 2 комнаты в Yeri, Кипр
Квартира 2 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 2
Площадь 96 м²
Продается в стадии строительства двухкомнатная квартира с садом на крыше в Пантеоне - провин…
$284,953
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Типы недвижимости в Latsia Geri Municipality

квартиры-студии
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трехкомнатные

Параметры недвижимости в Latsia Geri Municipality, Кипр

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