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Квартиры с бассейном в Latsia Geri Municipality, Кипр

Лация
72
Yeri
56
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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Yeri, Кипр
Квартира 3 комнаты
Yeri, Кипр
Число комнат 3
Площадь 256 м²
Продается строящийся пентхаус с тремя спальнями в Архангелосе / Антуполис - провинция Никоси…
$277,124
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Типы недвижимости в Latsia Geri Municipality

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Latsia Geri Municipality, Кипр

с садом
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