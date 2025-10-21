Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Latsia - Geri Municipality
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в Latsia Geri Municipality, Кипр

Лация
122
Yeri
68
2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Лация, Кипр
Квартира 3 комнаты
Лация, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 4
Малоэтажная резиденция с парковкой и жилом районе Никосии, Кипр Предлагаются просторные ква…
$276,045
Квартира 5 комнат в Лация, Кипр
Квартира 5 комнат
Лация, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 233 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с садами в пригороде Никосии, Кипр Предлагаются просторные элитные вилл…
$803,140
