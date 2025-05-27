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Квартиры-студии в Latsia Geri Municipality, Кипр

Yeri
3
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3 объекта найдено
Студия 1 спальня в Yeri, Кипр
Студия 1 спальня
Yeri, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 19 м²
Этаж 1/2
Discover Duopoly, a complex comprising two blocks nestled within a serene neighborhood, this…
$119,098
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Студия 1 спальня в Yeri, Кипр
Студия 1 спальня
Yeri, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 18 м²
Этаж 2/2
Discover Duopoly, a complex comprising two blocks nestled within a serene neighborhood, this…
$130,494
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Студия в Yeri, Кипр
Студия
Yeri, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 37 м²
Этаж 1/2
Открыть Duopoly, комплекс, состоящий из двух блоков, расположенных в безмятежном районе, пре…
$101,902
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Параметры недвижимости в Latsia Geri Municipality, Кипр

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