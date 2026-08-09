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Квартиры с бассейном в муниципалитете Ларнака, Кипр

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25 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Перволия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Перволия, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
++ПЛАТИНУМ КУРТИАРДАСеверный Кипр Iskele BogazСовременный курорт Жизнь с сильным инвестицион…
$249,559
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Агентство
ISB Global Immobilien
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Квартира 3 комнаты в Кофину, Кипр
Квартира 3 комнаты
Кофину, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Этаж 4/5
Комплекс OLEA RESIDENCE ограничивается местоположением Гечиткале, который является наиболее …
$128,064
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Квартира 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Квартира 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 112 м²
Three bedroom resale penthouse apartment with roof garden for sale in Mesa Geitonia - Limass…
$340,336
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LDV InvestLDV Invest
Квартира 2 комнаты в Oroklini, Кипр
Квартира 2 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 2
Площадь 106 м²
Продается двухкомнатная квартира в Джермасогии - провинция Лимассол, с 82 кв.м. крытые интер…
$331,559
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Пентхаус 6 комнат в район Ларнака, Кипр
Пентхаус 6 комнат
район Ларнака, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 241 м²
Этаж 3/4
Роскошный пентхаус с 3 спальнями в Breeze Residence, Block B, Livadia, Ларнака, Кипр. Вне пл…
$431,211
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Квартира 3 комнаты в Перволия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Перволия, Кипр
Число комнат 3
Площадь 275 м²
$2,57 млн
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Комната 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Комната 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Продается в стадии строительства независимый дом с тремя спальнями в Парекклисии - провинция…
$356,687
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Квартира 1 комната в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 1 комната
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 1
Площадь 68 м²
Роскошная двухкомнатная квартира на продажу в Паралимни - провинция Фамагуста, на 1-м этаже …
$110,109
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Квартира 3 комнаты в район Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
район Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/4
Откройте для себя комфорт и качество в этой хорошо оборудованной двухкомнатной квартире на п…
$243,974
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 2
Площадь 95 м²
Роскошная квартира с двумя спальнями на продажу в провинции Паралимни - Фамагуста, во 2-м. Э…
$178,151
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Квартира 2 комнаты в район Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты
район Ларнака, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 2/4
Современные, полностью меблированные апартаменты с 1 спальней в Breeze Residence, Block A, L…
$181,562
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Квартира 3 комнаты в Арадиппу, Кипр
Квартира 3 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 3
Площадь 190 м²
$1,25 млн
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Квартира 2 комнаты в Oroklini, Кипр
Квартира 2 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 2
Площадь 100 м²
Продается двухкомнатная квартира в Джермасогеи - провинция Лимассол, с 90 т.м. крытые интерь…
$349,942
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Квартира 2 комнаты в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 2
Площадь 99 м²
Two bedroom new apartment for sale in Mesa Geitonia - Limassol province, with 81 sq.m. cover…
$249,959
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Квартира 3 комнаты в Арадиппу, Кипр
Квартира 3 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 3
Площадь 106 м²
Three bedroom apartment for sale in Kouklia - Paphos province, with 92 sq.m. interior space …
$239,960
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Пентхаус 3 комнаты в район Ларнака, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
район Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 3/4
Испытайте просторную и безопасную прибрежную жизнь в этой красиво спроектированной двухкомна…
$323,408
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 2
Площадь 100 м²
For sale under construction two bedroom apartment in Oroklini - Larnaka province. It has 88 …
$182,102
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Квартира 2 комнаты в Oroklini, Кипр
Квартира 2 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 2
Площадь 106 м²
Two bedroom apartment for sale in Germasogia - Limassol Province, with 82 sq.m. covered inte…
$363,940
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 2
Площадь 95 м²
Продается двухкомнатная квартира в Ороклини - провинция Ларнака, на первом этаже жилого дома…
$125,124
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Пентхаус в Арадиппу, Кипр
Пентхаус
Арадиппу, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 159 м²
Этаж 3/3
Located in the desirable Krasas neighbourhood of Larnaca, this unique residential complex of…
$363,996
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 2
Площадь 95 м²
Under construction two bedroom luxury apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, …
$174,142
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 2
Площадь 89 м²
Продается двухкомнатная квартира в Джермасогеи - провинция Лимассол, с 79 т.м. крытые интерь…
$170,233
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Площадь 190 м²
$1,19 млн
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Комната 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Комната 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в часовне - провинция Лимассол, с 151 кв. М крытог…
$349,942
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Пентхаус 6 комнат в район Ларнака, Кипр
Пентхаус 6 комнат
район Ларнака, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Этаж 3/4
Роскошный пентхаус с 3 спальнями в Breeze Residence, Block A, Livadia, Ларнака, Кипр. Вне пл…
$465,254
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Параметры недвижимости в муниципалитете Ларнака, Кипр

с садом
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с видом на горы
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