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Квартиры с террасой в муниципалитете Ларнака, Кипр

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88 объектов найдено
Квартира 4 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 101 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция в престижном районе, рядом с пляжем и центром Ларнаки, Кипр Предлагаются а…
$374,017
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 52 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с парковкой рядом с пляжем, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты с парко…
$260,071
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция в спокойном районе, Ларнака, Кипр Предлагаются квартиры с верандами. Некот…
$179,321
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 79 м²
Количество этажей 4
Новая малоэтажная резиденция в престижном жилом районе Ларнаки, Кипр Предлагаются квартиры …
$217,358
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Пентхаус 2 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус 2 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 3
Новая малоэтажная резиденция в центре Ларнаки, Кипр Предлагаются квартиры с балконами, парк…
$197,654
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Квартира 5 комнат в Перволия, Кипр
Квартира 5 комнат
Перволия, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 169 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами рядом с морем и аэропортом, Ларнака, Кипр Предлагаются виллы с у…
$940,311
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Новый жилой комплекс вилл на берегу моря в районе Перволия, Ларнака, Кипр Архитектура проек…
$598,871
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Пентхаус 7 комнат в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус 7 комнат
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 401 м²
Количество этажей 6
Современная резиденция с бассейном в центре Ларнаки, Кипр Предлагаются элитные двухуровневы…
$1,58 млн
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Квартира 1 комната в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 1 комната
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 35 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция с бассейном и террасой на крыше недалеко от пляжа, Ларнака, Кипр Предлагаю…
$177,691
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 57 м²
Количество этажей 4
Малоэтажная резиденция в историческом районе, рядом с пляжем и центром города, Ларнака, Кипр…
$237,307
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Квартира 3 комнаты в район Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
район Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 3
Новая закрытая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с побережьем и центром Ларнак…
$223,661
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Квартира 5 комнат в Oroklini, Кипр
Квартира 5 комнат
Oroklini, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 204 м²
Количество этажей 2
Большой закрытый комплекс вилл с бассейнами в 300 метрах от пляжей, Ороклини, Кипр Предлага…
$928,121
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с бассейном в 80 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты с…
$450,443
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Пентхаус 4 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус 4 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 5
Малоэтажная резиденция рядом с пляжем и набережной, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты …
$514,941
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Квартира 5 комнат в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 5 комнат
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл в 200 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр Предлагаются виллы с просторной парковко…
$627,623
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 5
Современная резиденция с бассейном, садами и детской площадкой, Ларнака, Кипр Резиденция ра…
$258,123
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Квартира 3 комнаты в Лефкара, Кипр
Квартира 3 комнаты
Лефкара, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл в живописном районе, Лефкара, Кипр Предлагаются двухэтажные виллы в тра…
$347,774
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Пентхаус 3 комнаты в Арадиппу, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 82 м²
Количество этажей 2
Новая малоэтажная резиденция в престижном районе Арадипу, Кипр Предлагаются квартиры с балк…
$234,064
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Квартира 1 комната в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 1 комната
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 6
Жилой комплекс в центре города, с магазинами и садом на крыше, Ларнака, Кипр Проект — много…
$220,968
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Квартира 1 комната в Пила, Кипр
Квартира 1 комната
Пила, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 47 м²
Количество этажей 3
Современный курортный комплекс с бассейном, спа-центром, зонами отдыха, Пила, Ларнака, Кипр …
$129,842
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 90 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с видом на море в 100 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаме…
$620,026
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция в престижном районе Ларнаки, Кипр Предлагаются апартаменты и пентхаусы с т…
$286,078
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Квартира 5 комнат в район Ларнака, Кипр
Квартира 5 комнат
район Ларнака, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 189 м²
Количество этажей 2
Небольшой комплекс вилл в Ливадии, Кипр Предлагаются виллы с парковочными местами и зонами …
$453,564
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Квартира 4 комнаты в Калавасос, Кипр
Квартира 4 комнаты
Калавасос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Элитные виллы с бассейнами недалеко от моря, в живописном городке Калавасос, Кипр Предлагаю…
$486,338
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Квартира 13 комнат в Лефкара, Кипр
Квартира 13 комнат
Лефкара, Кипр
Число комнат 13
Количество спален 9
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
Вилла с гостевыми домами, бассейном и живописными видами, Лефкара, Кипр Предлагается вилла …
$3,10 млн
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Квартира 2 комнаты в Терсефану, Кипр
Квартира 2 комнаты
Терсефану, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 2
Элитная резиденция с тремя бассейнами и видом на море, Терсефану, Ларнака, Кипр Резиденция …
$101,948
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Пентхаус 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 92 м²
Количество этажей 3
Новая элитная резиденция с парковкой, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты с парковочными…
$280,392
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 8
Новый многофункциональный проект рядом с портом, Ларнака, Кипр Предлагается многофункционал…
$373,431
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 60 м²
Количество этажей 12
Современная резиденция с садами и бассейном рядом с центром Ларнаки, Кипр Предлагаются разл…
$261,632
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 103 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция в 90 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты с парковочным…
$556,552
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Параметры недвижимости в муниципалитете Ларнака, Кипр

с садом
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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