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Квартиры с садом в муниципалитете Ларнака, Кипр

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88 объектов найдено
Квартира 2 комнаты в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 2
Площадь 85 м²
Продается квартира с двумя спальнями на первом этаже в Plati Aglantzias - провинция Никосия,…
$249,959
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Комната 5 комнат в Oroklini, Кипр
Комната 5 комнат
Oroklini, Кипр
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Продается отдельный роскошный дом с пятью спальнями в провинции Эрими - Лимассол, площадью 2…
$346,405
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция в спокойном районе, Ларнака, Кипр Предлагаются квартиры с верандами. Некот…
$179,321
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 2
Площадь 73 м²
Продается двухкомнатная квартира на первом этаже в Паралимни - провинция Фамагуста. Квартира…
$75,219
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 2
Площадь 95 м²
Under construction two bedroom luxury apartment for sale in Paralimni - Famagusta province, …
$174,142
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Квартира 2 комнаты в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 2
Площадь 100 м²
Продается готовая квартира с двумя спальнями и потолочным садом в районе Мидл - провинция Ли…
$248,774
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Квартира 1 комната в Psevdas, Кипр
Квартира 1 комната
Psevdas, Кипр
Число комнат 1
Площадь 64 м²
One bedroom apartment for sale in Lakatamia - Nicosia province, on the 2nd floor of a three-…
$105,104
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Квартира 1 комната в Psevdas, Кипр
Квартира 1 комната
Psevdas, Кипр
Число комнат 1
Площадь 64 м²
Ground floor luxury one bedroom apartment for sale in Lakatamia, Stelmek area - Nicosia prov…
$105,480
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Квартира 5 комнат в Перволия, Кипр
Квартира 5 комнат
Перволия, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 169 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами рядом с морем и аэропортом, Ларнака, Кипр Предлагаются виллы с у…
$940,311
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Новый жилой комплекс вилл на берегу моря в районе Перволия, Ларнака, Кипр Архитектура проек…
$598,871
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Пентхаус 7 комнат в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус 7 комнат
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 401 м²
Количество этажей 6
Современная резиденция с бассейном в центре Ларнаки, Кипр Предлагаются элитные двухуровневы…
$1,58 млн
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Квартира 2 комнаты в Oroklini, Кипр
Квартира 2 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 2
Площадь 94 м²
Two bedroom under construction penthouse apartment with roof garden, for sale in Mesa Geiton…
$348,283
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Квартира 2 комнаты в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 2
Площадь 94 м²
Продается новая квартира с двумя спальнями в провинции Эрими - Лимассол, площадью 80 кв.м. и…
$169,167
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Квартира 2 комнаты в Арадиппу, Кипр
Квартира 2 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 2
Площадь 217 м²
Продается двухкомнатная квартира в Арадиппу - провинция Ларнака, на третьем этаже жилого дом…
$247,432
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Комната 5 комнат в Oroklini, Кипр
Комната 5 комнат
Oroklini, Кипр
Число комнат 5
Площадь 200 м²
Продается отдельный роскошный дом с пятью спальнями в провинции Эрими - Лимассол, площадью 2…
$350,346
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Квартира 3 комнаты в район Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
район Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 3
Новая закрытая резиденция с бассейнами и зелеными зонами рядом с побережьем и центром Ларнак…
$223,661
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 2
Площадь 160 м²
Продается квартира с двумя спальнями в пентхаусе в районе Лакатамии - провинция Никосия, на …
$174,380
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Квартира 5 комнат в Oroklini, Кипр
Квартира 5 комнат
Oroklini, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 204 м²
Количество этажей 2
Большой закрытый комплекс вилл с бассейнами в 300 метрах от пляжей, Ороклини, Кипр Предлага…
$928,121
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с бассейном в 80 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты с…
$450,443
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Квартира 5 комнат в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 5 комнат
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 210 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл в 200 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр Предлагаются виллы с просторной парковко…
$627,623
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 77 м²
Количество этажей 5
Современная резиденция с бассейном, садами и детской площадкой, Ларнака, Кипр Резиденция ра…
$258,123
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 2
Площадь 95 м²
Продается двухкомнатная квартира в Ороклини - провинция Ларнака, на первом этаже жилого дома…
$125,124
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 2
Площадь 150 м²
цокольный этаж с двумя спальнями в провинции Коккинес - провинция Ларнака, с 80 кв.м. крытая…
$110,109
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Квартира 1 комната в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 1 комната
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 1
Количество спален 1
Площадь 37 м²
Количество этажей 6
Жилой комплекс в центре города, с магазинами и садом на крыше, Ларнака, Кипр Проект — много…
$220,968
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Квартира 1 комната в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 1 комната
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 1
Площадь 58 м²
Роскошная квартира с одной спальней в пентхаусе на продажу в стадии строительства в провинци…
$117,778
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Квартира 4 комнаты в Калавасос, Кипр
Квартира 4 комнаты
Калавасос, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 162 м²
Количество этажей 2
Элитные виллы с бассейнами недалеко от моря, в живописном городке Калавасос, Кипр Предлагаю…
$486,338
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Квартира 13 комнат в Лефкара, Кипр
Квартира 13 комнат
Лефкара, Кипр
Число комнат 13
Количество спален 9
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
Вилла с гостевыми домами, бассейном и живописными видами, Лефкара, Кипр Предлагается вилла …
$3,10 млн
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Квартира 2 комнаты в Терсефану, Кипр
Квартира 2 комнаты
Терсефану, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 55 м²
Количество этажей 2
Элитная резиденция с тремя бассейнами и видом на море, Терсефану, Ларнака, Кипр Резиденция …
$101,948
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Комната 3 комнаты в Арадиппу, Кипр
Комната 3 комнаты
Арадиппу, Кипр
Число комнат 3
Площадь 149 м²
Продается отдельный современный трехкомнатный дом в Лакатамии - провинция Никосия, в стадии …
$266,525
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Квартира 2 комнаты в Oroklini, Кипр
Квартира 2 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 2
Площадь 124 м²
Two bedroom penthouse apartment under construction with roof garden for sale in Columbia are…
$366,939
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Параметры недвижимости в муниципалитете Ларнака, Кипр

с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
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