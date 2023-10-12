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Квартиры с видом на море в Ларнака, Кипр
пентхаусы
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39 объектов найдено
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Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Ларнака, Кипр
4
4
196 м²
4/12
Уникальный проект Sky Residences в оживленном центре города Ларнака, рядом с пристанью Новая…
€968,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Ларнака, Кипр
2
78 м²
6
Новая резиденция с панорамным видом в 200 метрах от моря, Ларнака, Кипр Предлагаются апарта…
€250,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Ларнака, Кипр
4
220 м²
8
Апартаменты, занимающие весь этаж, с собственными бассейнами и панорамным видом, Ларнака, Ки…
€968,000
Рекомендовать
Пентхаус 5 спален с парковкой, с видом на море, с террасой
Ларнака, Кипр
6
108 м²
6
Новая резиденция с парковкой рядом с пляжем, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты с парко…
€700,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Ларнака, Кипр
4
79 м²
5
Новая резиденция с прямым выходом на пляж, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты с парково…
€600,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море
Ларнака, Кипр
3
2
111 м²
1/9
Продается квартира площадью 111 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на втором этаже и состо…
€385,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с видом на море
Ларнака, Кипр
2
1
66 м²
1/9
Продается квартира площадью 66 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на втором этаже и состои…
€230,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с видом на море
Ларнака, Кипр
4
201 м²
2
Продается дуплекс площадью 201 кв.м В Ларнаке. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Из окон откр…
€1,53 млн
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на море
Ларнака, Кипр
4
2
152 м²
7/1
Продается квартира площадью 152 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на восьмом этаже и сост…
€690,000
Рекомендовать
Квартира 5 комнат с видом на море, с видом на город
Ларнака, Кипр
5
146 м²
4/1
Продается квартира площадью 146 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на этаже и с…
€2,53 млн
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с видом на море, с видом на город
Ларнака, Кипр
3
153 м²
4/1
Продается квартира площадью 153 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на этаже и с…
€1,56 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнака, Кипр
3
1
77 м²
9
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…
€176,196
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнака, Кипр
2
1
70 м²
9
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…
€121,574
Рекомендовать
Студия 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнака, Кипр
1
1
51 м²
9
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…
€82,952
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнака, Кипр
2
1
100 м²
9
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…
€177,267
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнака, Кипр
2
1
66 м²
9
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…
€114,527
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнака, Кипр
3
1
145 м²
9
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…
€411,352
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ларнака, Кипр
3
2
85 м²
9
Предлагаем Вам непревзойденную роскошь для семейного проживания. Комфортное, уютное и стильн…
€165,623
Рекомендовать
Пентхаус 2 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой
Ларнака, Кипр
3
2
180 м²
2
Представляем Вашему вниманию уникальный элитный проект HEAVEN'S HILL VILLAGE который располо…
€328,886
Рекомендовать
Комната 1 спальня с балконом, с видом на море, с бытовой техникой
Ларнака, Кипр
2
1
63 м²
2
Представляем Вашему вниманию уникальный элитный проект HEAVEN'S HILL VILLAGE который располо…
€170,059
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на море, с бытовой техникой
Ларнака, Кипр
3
2
103 м²
2
Представляем Вашему вниманию уникальный элитный проект HEAVEN'S HILL VILLAGE который располо…
€288,504
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Ларнака, Кипр
4
221 м²
4/1
Продается квартира площадью 221 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из И…
€680,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с лифтом, с видом на море
Ларнака, Кипр
1
1
45 м²
Комплекс в Искеле 1350 м до моря и пляжа Лонг-Бич. Именно в этой местности самые красивые п…
€78,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Ларнака, Кипр
3
162 м²
4/1
Продается квартира площадью 162 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из И…
€270,000
Рекомендовать
Квартира 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Ларнака, Кипр
4
193 м²
6/1
Продается квартира площадью 193 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из И…
€860,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Ларнака, Кипр
3
116 м²
2/1
Продается квартира площадью 116 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из И…
€335,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море
Ларнака, Кипр
3
1
52 м²
1/1
Продается квартира площадью 52 кв.м В Ларнаке на стадии строительства. Квартира расположена …
€340,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings
Ларнака, Кипр
3
170 м²
1
Продается квартира площадью 170 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из И…
€588,500
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings
Ларнака, Кипр
3
184 м²
6/1
Продается квартира площадью 184 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из И…
€700,000
Рекомендовать
Квартира 3 комнаты с видом на море, с furnishings
Ларнака, Кипр
3
113 м²
1/1
Продается квартира площадью 113 кв.м В Ларнаке. Квартира расположена на этаже и состоит из И…
€366,000
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Параметры недвижимости в Ларнака, Кипр
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