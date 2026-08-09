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Квартиры у моря в муниципалитете Ларнака, Кипр

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27 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Перволия, Кипр
Квартира 3 комнаты
Перволия, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
++ПЛАТИНУМ КУРТИАРДАСеверный Кипр Iskele BogazСовременный курорт Жизнь с сильным инвестицион…
$249,559
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ISB Global Immobilien
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Квартира 5 комнат в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 5 комнат
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Современный комплекс вилл с панорамными видами рядом с центром Ларнаки, Кипр Предлагаются в…
$422,219
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Квартира 5 комнат в Перволия, Кипр
Квартира 5 комнат
Перволия, Кипр
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 275 м²
Количество этажей 3
Закрытая резиденция с прямым выходом на пляж, Ларнака, Кипр Предлагаются виллы с мозаичными…
$2,98 млн
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TekceTekce
Пентхаус 6 комнат в район Ларнака, Кипр
Пентхаус 6 комнат
район Ларнака, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 241 м²
Этаж 3/4
Роскошный пентхаус с 3 спальнями в Breeze Residence, Block B, Livadia, Ларнака, Кипр. Вне пл…
$431,211
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 119 м²
Количество этажей 6
Резиденция с террасой на крыше в 80 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты…
$937,253
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Квартира 3 комнаты в район Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
район Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/4
Откройте для себя комфорт и качество в этой хорошо оборудованной двухкомнатной квартире на п…
$243,974
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Квартира 2 комнаты в район Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты
район Ларнака, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 2/4
Современные, полностью меблированные апартаменты с 1 спальней в Breeze Residence, Block A, L…
$181,562
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 8
Апартаменты, занимающие весь этаж, с собственными бассейнами и панорамным видом, Ларнака, Ки…
$1,02 млн
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Квартира 7 комнат в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 7 комнат
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 7
Количество спален 6
Площадь 247 м²
Количество этажей 3
Элитная резиденция в 200 метрах от пляжа, рядом с центром Ларнаки, Кипр Предлагаются виллы …
$730,124
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 90 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с видом на море в 100 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаме…
$620,026
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Квартира 4 комнаты в Марони, Кипр
Квартира 4 комнаты
Марони, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 129 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами и террасами на крыше рядом с морем, Марони, Кипр Предлагаются эл…
$445,041
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Пентхаус 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 6
Элитная резиденция с бассейном и панорамным видом в 80 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр Предл…
$780,213
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 78 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с панорамным видом в 200 метрах от моря, Ларнака, Кипр Предлагаются апарта…
$260,071
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Квартира 2 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/8
Этот предстоящий жилой проект предлагает современный и роскошный опыт проживания, разработан…
$410,795
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 79 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция с прямым выходом на пляж, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты с парково…
$632,142
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Пентхаус 3 комнаты в район Ларнака, Кипр
Пентхаус 3 комнаты
район Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Этаж 3/4
Испытайте просторную и безопасную прибрежную жизнь в этой красиво спроектированной двухкомна…
$323,408
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 196 м²
Этаж 4/12
A unique Sky Residences project in the vibrant centre of the city of Larnaca, next to the Ne…
$1,03 млн
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Квартира 13 комнат в Лефкара, Кипр
Квартира 13 комнат
Лефкара, Кипр
Число комнат 13
Количество спален 9
Площадь 370 м²
Количество этажей 2
Вилла с гостевыми домами, бассейном и живописными видами, Лефкара, Кипр Предлагается вилла …
$3,10 млн
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Пентхаус 6 комнат в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус 6 комнат
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 5
Площадь 108 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с парковкой рядом с пляжем, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты с парко…
$842,856
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Квартира 2 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 2 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Площадь 31 м²
Количество этажей 8
Новый многофункциональный проект рядом с портом, Ларнака, Кипр Предлагается многофункционал…
$373,431
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Квартира 4 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 4 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 103 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция в 90 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты с парковочным…
$556,552
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 68 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция с видом на море в 90 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр Предлагаются апартамен…
$368,749
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Пентхаус в муниципалитет Ларнака, Кипр
Пентхаус
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 247 м²
Этаж 8/8
This upcoming residential project offers a modern and luxurious living experience, designed …
$1,56 млн
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Квартира 1 спальня в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 1 спальня
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 7/8
This upcoming residential project offers a modern and luxurious living experience, designed …
$259,997
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 83 м²
Количество этажей 7
Новая резиденция с бассейном в 80 метрах от пляжа, Ларнака, Кипр Предлагаются апартаменты с…
$450,443
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Квартира 3 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Квартира 3 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 85 м²
Количество этажей 8
Резиденция с садом и бассейном, Ларнака, Кипр Предлагаются современные комфортабельные апар…
$491,230
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Пентхаус 6 комнат в район Ларнака, Кипр
Пентхаус 6 комнат
район Ларнака, Кипр
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Этаж 3/4
Роскошный пентхаус с 3 спальнями в Breeze Residence, Block A, Livadia, Ларнака, Кипр. Вне пл…
$465,254
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Параметры недвижимости в муниципалитете Ларнака, Кипр

с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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