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Отели в Ларнака, Кипр

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1 объект найдено
Отель в Ларнака, Кипр
Отель
Ларнака, Кипр
Площадь 1 500 м²
Продается отель площадью 1500 кв.м В Протарасе. Недвижимость продается с мебелью. Отель расп…
€3,55 млн
Realting.com
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