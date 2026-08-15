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Отели в районе Ларнака, Кипр

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муниципалитет Ларнака
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6 объектов найдено
Отель 1 000 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Отель 1 000 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 20
Площадь 1 000 м²
Расположенный в самом сердце Ларнаки, идеально расположен недалеко от основных достопримечат…
$3,84 млн
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Отель 1 633 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Отель 1 633 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 40
Площадь 1 633 м²
Этот современный 4-этажный отель удобно расположен в историческом центре Ларнаки на очароват…
$15,35 млн
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Отель 10 133 м² в Oroklini, Кипр
Отель 10 133 м²
Oroklini, Кипр
Количество спален 70
Площадь 10 133 м²
Общий размер участка: 13,257м2 Общая площадь застройки: 10,133 м2 (внутри подвала) Общая…
$15,35 млн
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Отель 830 м² в Тохни, Кипр
Отель 830 м²
Тохни, Кипр
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 830 м²
Расположенный в нежных горных пейзажах Точни, этот апарт-отель для агротуризма представляет …
$1,74 млн
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Отель 895 м² в Dromolaxia, Кипр
Отель 895 м²
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 20
Площадь 895 м²
Эти городские апартаменты находятся в 400 метрах от пляжной набережной Ларнаки и предлагают …
$2,95 млн
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Отель 3 500 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Отель 3 500 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 3 500 м²
Дружелюбный и устоявшийся гостиничный комплекс с коммерческими магазинами, идеально располож…
$11,80 млн
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