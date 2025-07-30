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Склады в районе Ларнака, Кипр

коммерческая недвижимость
147
отели
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офисы
51
инвестиционная недвижимость
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4 объекта найдено
Склад 2 978 м² в Xylotymbou, Кипр
Склад 2 978 м²
Xylotymbou, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 2 978 м²
Ферма в Ксилотимву. Ферма состоит из: Упаковочное и офисное здание с крытой площадью 425 кв…
$1,27 млн
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Склад 4 859 м² в Арадиппу, Кипр
Склад 4 859 м²
Арадиппу, Кипр
Площадь 4 859 м²
Эта недвижимость состоит из трех складов в Арадиппу, в промышленной зоне Арадиппу (Кало Хори…
$5,25 млн
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Склад 1 846 м² в Арадиппу, Кипр
Склад 1 846 м²
Арадиппу, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 846 м²
Склад и двухэтажное здание с офисами в Арадиппу. Здание используется в качестве офисов и рас…
$1,18 млн
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Склад 2 300 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Склад 2 300 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 2 300 м²
Арендный склад в промышленной зоне Арадиппу. Он состоит из двухэтажного выставочного зала на…
$1,08 млн
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