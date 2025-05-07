Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. муниципалитет Ларнака
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в муниципалитете Ларнака, Кипр

коммерческая недвижимость
94
офисы
44
инвестиционная недвижимость
4
магазины
30
Отель Удалить
Очистить
12 объектов найдено
Отель 1 000 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Отель 1 000 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 20
Площадь 1 000 м²
Расположенный в самом сердце Ларнаки, идеально расположен недалеко от основных достопримечат…
$3,67 млн
Оставить заявку
Отель 3 500 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Отель 3 500 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 3 500 м²
Дружелюбный и устоявшийся гостиничный комплекс с коммерческими магазинами, идеально располож…
$11,28 млн
Оставить заявку
Отель в Перволия, Кипр
Отель
Перволия, Кипр
The complex is consisting of the following plots: Total:     11,979 square meters Total ex…
$5,54 млн
Оставить заявку
Отель 5 800 м² в Перволия, Кипр
Отель 5 800 м²
Перволия, Кипр
Количество спален 78
Площадь 5 800 м²
The nice hotel is nestled right on the waterfront and at 5 km drive from the International A…
$5,97 млн
Оставить заявку
Отель 1 633 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Отель 1 633 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 40
Площадь 1 633 м²
This modern 4-storey hotel is conveniently located in the historic center of Larnaca on a ch…
$14,11 млн
Оставить заявку
Отель в муниципалитет Ларнака, Кипр
Отель
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 32
An exceptional opportunity to acquire this Cyprus property in the Mckenzie area of Larnaca. …
$3,47 млн
Оставить заявку
Отель 15 000 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Отель 15 000 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 15 000 м²
2* Hotel Apartments is situated in Larnaca Town, just 120 metres from the beach. The air-con…
$3,55 млн
Оставить заявку
Отель 11 280 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Отель 11 280 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 11 280 м²
Luxury Hotel apartment for sale. This property is 15 minutes walk from the beach. Offering a…
$3,10 млн
Оставить заявку
Отель в муниципалитет Ларнака, Кипр
Отель
муниципалитет Ларнака, Кипр
Hotel category: Hotel 2 * in Laranaca with 58 standard rooms with swimming pool, restaurant,…
$7,76 млн
Оставить заявку
Отель 895 м² в Dromolaxia, Кипр
Отель 895 м²
Dromolaxia, Кипр
Количество спален 20
Площадь 895 м²
This city apartments is 400 meters away from the Larnaca Beach Promenade and offers self-cat…
$2,71 млн
Оставить заявку
Отель в Пила, Кипр
Отель
Пила, Кипр
This is an amazing project in the Area of Pyla near the new marina of Larnaca. description:…
Цена по запросу
Оставить заявку
Отель 10 133 м² в Oroklini, Кипр
Отель 10 133 м²
Oroklini, Кипр
Количество спален 70
Площадь 10 133 м²
Total size of the plot: 13.257m²  Total buildable area: 10.133m² (inc. basement)  Total …
$14,11 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти