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Офисы в районе Ларнака, Кипр

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муниципалитет Ларнака
20
21 объект найдено
Офис 110 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 110 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 110 м²
Это профессиональное офисное помещение, расположенное на знаменитой дороге Артемидос в район…
$240,566
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Офис в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис
муниципалитет Ларнака, Кипр
Этаж 2/6
Престижное офисное пространство в замечательном месте Ларнаки Это современное офисное простр…
$1,21 млн
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Офис в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис
муниципалитет Ларнака, Кипр
Этаж 2/6
Престижное офисное пространство в замечательном месте Ларнаки Это современное офисное простр…
$1,24 млн
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Офис в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис
муниципалитет Ларнака, Кипр
Этаж 2/6
Престижное офисное пространство в замечательном месте Ларнаки Это современное офисное простр…
$1,32 млн
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Офис 830 м² в Хирокития, Кипр
Офис 830 м²
Хирокития, Кипр
Число комнат 16
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 830 м²
Этот агротуристический апарт-отель расположен в деревне Тохни, известной своей традиционной …
$1,74 млн
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Офис в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис
муниципалитет Ларнака, Кипр
Престижное офисное пространство в замечательном месте Ларнаки Это современное офисное простр…
$1,26 млн
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TekceTekce
Офис в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество этажей 6
Престижное офисное пространство в замечательном месте Ларнаки Это современное офисное простр…
$1,36 млн
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Офис 169 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 169 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 169 м²
Новый закрытый комплекс в центре города Ларнака. Комплекс удобно расположен в нескольких мин…
$564,364
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Офис 210 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 210 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 210 м²
Премиальные офисные помещения, расположенные в самом сердце делового района Ларнаки, с захва…
$758,710
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Офис 120 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 120 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 120 м²
Этот офис расположен в отличном месте в Ларнаке. Он находится на перекрестке между центром г…
$567,972
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Офис 123 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 123 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 123 м²
Этот офис расположен в отличном месте в Ларнаке. Он находится на перекрестке между центром г…
$708,752
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Офис 178 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 178 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 178 м²
Премиальные офисные помещения, расположенные в самом сердце делового района Ларнаки, с захва…
$735,365
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Офис 88 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 88 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 88 м²
Новый закрытый комплекс в центре города Ларнака. Комплекс удобно расположен в нескольких мин…
$299,650
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Офис 135 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 135 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 135 м²
Премиальные офисные помещения, расположенные в самом сердце делового района Ларнаки, с захва…
$449,390
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Офис в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество этажей 5
Современные офисные помещения в Лимассоле Этот современный офисный проект расположен в Лимас…
$293,852
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Офис в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис
муниципалитет Ларнака, Кипр
Этаж 2/6
Престижное офисное пространство в замечательном месте Ларнаки Это современное офисное простр…
$567,382
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Офис в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество этажей 5
Современные офисные помещения в Лимассоле Этот современный офисный проект расположен в Лимас…
$565,635
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Офис в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис
муниципалитет Ларнака, Кипр
Этаж 2/6
Престижное офисное пространство в замечательном месте Ларнаки Это современное офисное простр…
$708,015
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Офис 233 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 233 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 233 м²
Этот офис расположен в отличном месте в Ларнаке. Он находится на перекрестке между центром г…
$1,26 млн
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Офис 235 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 235 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 235 м²
Этот офис расположен в отличном месте в Ларнаке. Он находится на перекрестке между центром г…
$1,17 млн
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Офис 73 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 73 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 73 м²
Офис для продажи в центре города Ларнака. Вид с моря Площадь 73 кв.м. 2-й этаж Парковочное место
$354,139
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Типы недвижимости в районе Ларнака

коммерческая недвижимость
отели
инвестиционная недвижимость
склады
магазины
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