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Продажа офисных помещений в Ларнака, Кипр

Ларнака
11
Kiti
4
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15 объектов найдено
Офис в Ларнака, Кипр
Офис
Ларнака, Кипр
Whole 5th floor, sea view office situated on the top floor of a five storey building.The off…
Цена по запросу
Офис в Ларнака, Кипр
Офис
Ларнака, Кипр
Этот офис расположен в отличном месте в Ларнаке. Он находится на перекрестке между центром г…
Цена по запросу
Офис в Ларнака, Кипр
Офис
Ларнака, Кипр
Этот офис расположен в отличном месте в Ларнаке. Он находится на перекрестке между центром г…
Цена по запросу
Офис в Ларнака, Кипр
Офис
Ларнака, Кипр
Этот офис расположен в отличном месте в Ларнаке. Он находится на перекрестке между центром г…
Цена по запросу
Офис в Ларнака, Кипр
Офис
Ларнака, Кипр
Этот офис расположен в отличном месте в Ларнаке. Он находится на перекрестке между центром г…
Цена по запросу
Офис в Ларнака, Кипр
Офис
Ларнака, Кипр
Офис на продажу в центре города Ларнака.Вид на мореКрытая площадь 73 кв.м.2 этажПарковочное место 
Цена по запросу
Офис в Ларнака, Кипр
Офис
Ларнака, Кипр
Новое коммерческое здание, расположенное в самом сердце Ларнаки. Проект включает в себя как …
Цена по запросу
Офис в Ларнака, Кипр
Офис
Ларнака, Кипр
Новое коммерческое здание, расположенное в самом сердце Ларнаки. Проект включает в себя как …
Цена по запросу
Офис в Ларнака, Кипр
Офис
Ларнака, Кипр
Новое коммерческое здание, расположенное в самом сердце Ларнаки. Проект включает в себя как …
Цена по запросу
Офис в Ларнака, Кипр
Офис
Ларнака, Кипр
17-этажное коммерческое здание в недавно появившемся районе Ларнаки. Это элегантное здание с…
Цена по запросу
Офис в Ларнака, Кипр
Офис
Ларнака, Кипр
A 17-storey commercial building in the newly emerging district of Larnaca.This elegant build…
Цена по запросу
Офис в Meneou, Кипр
Офис
Meneou, Кипр
Это эксклюзивный проект смешанного использования, который разделен на четыре этапа. & Nbsp; …
Цена по запросу
Офис в Meneou, Кипр
Офис
Meneou, Кипр
This is an exclusive mixed-use project that is divided into four phases. Set in the tranquil…
Цена по запросу
Офис в Meneou, Кипр
Офис
Meneou, Кипр
Это эксклюзивный проект смешанного использования, который разделен на четыре этапа.& nbsp; Р…
Цена по запросу
Офис в Meneou, Кипр
Офис
Meneou, Кипр
Это эксклюзивный проект смешанного использования, который разделен на четыре этапа. & Nbsp; …
Цена по запросу

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