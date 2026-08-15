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Магазины в районе Ларнака, Кипр

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муниципалитет Ларнака
13
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14 объектов найдено
Магазин в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин
муниципалитет Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Комплекс Nicolaides идеально расположен в центре Ларнаки, в самом сердце оживленного торгово…
$254,017
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Магазин в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин
муниципалитет Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Комплекс Nicolaides идеально расположен в центре Ларнаки, в самом сердце оживленного торгово…
$138,555
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Магазин в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин
муниципалитет Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Расположенный в самом сердце Ларнаки, Магазин No 1 предлагает исключительную возможность для…
$406,514
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Магазин 295 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин 295 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 295 м²
На первом этаже в Ларнаке. Магазин состоит из розничного пространства открытого плана на пер…
$764,351
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Магазин 300 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин 300 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 300 м²
Коммерческий магазин в центре города, Ларнака. Он имеет 300 кв. м. крытых площадей и располо…
$472,186
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Магазин 559 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин 559 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 559 м²
Магазин на первом этаже здания смешанного использования в Ларнаке. Он имеет 423 кв.м. первый…
$1,30 млн
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TekceTekce
Магазин 142 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин 142 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 142 м²
Новое коммерческое здание, расположенное в самом сердце Ларнаки. Проект включает как офисы, …
$562,656
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Магазин в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин
муниципалитет Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Этот магазин в Финикудесе, Ларнака, идеально расположен в центре оживленного торгового район…
$127,009
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Магазин в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин
муниципалитет Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Комплекс Nicolaides идеально расположен в центре Ларнаки, в самом сердце оживленного торгово…
$136,246
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Магазин в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин
муниципалитет Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Коммерческий магазин – основные розничные инвестиции в Центральную Ларнаку Этот коммерческий…
$546,447
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Магазин 604 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин 604 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 604 м²
Бывший филиал банка на центральном проспекте в Ларнаке. Он состоит из первого этажа площадью…
$761,400
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Магазин в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин
муниципалитет Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
• Первый этаж и мезанин • Очень центральное расположение • Легкодоступный • Рядом школы, гос…
$209,064
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Магазин 78 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин 78 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 78 м²
Магазин на продажу в Деринии - провинция Фамагуста. Магазин состоит из интерьера площадью 60…
$125,124
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Магазин 100 м² в Oroklini, Кипр
Магазин 100 м²
Oroklini, Кипр
Площадь 100 м²
Продается в стадии строительства в Като Полемидия - провинция Лимассол, площадью 100 кв. М.м…
$340,336
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