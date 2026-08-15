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Коммерческая недвижимость в районе Ларнака, Кипр

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муниципалитет Ларнака
49
Арадиппу
3
74 объекта найдено
Офис 110 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 110 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 110 м²
Это профессиональное офисное помещение, расположенное на знаменитой дороге Артемидос в район…
$240,566
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Офис в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис
муниципалитет Ларнака, Кипр
Этаж 2/6
Престижное офисное пространство в замечательном месте Ларнаки Это современное офисное простр…
$1,21 млн
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Офис в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис
муниципалитет Ларнака, Кипр
Этаж 2/6
Престижное офисное пространство в замечательном месте Ларнаки Это современное офисное простр…
$1,24 млн
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Магазин в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин
муниципалитет Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Комплекс Nicolaides идеально расположен в центре Ларнаки, в самом сердце оживленного торгово…
$254,017
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Магазин в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин
муниципалитет Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Комплекс Nicolaides идеально расположен в центре Ларнаки, в самом сердце оживленного торгово…
$138,555
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Офис в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис
муниципалитет Ларнака, Кипр
Этаж 2/6
Престижное офисное пространство в замечательном месте Ларнаки Это современное офисное простр…
$1,32 млн
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TekceTekce
Коммерческое помещение 945 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Коммерческое помещение 945 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 945 м²
Количество этажей 4
Венцом славы этой архитектурной жемчужины является расположение в районе Фанеромени. Эта рез…
$2,89 млн
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Отель 1 000 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Отель 1 000 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 20
Площадь 1 000 м²
Расположенный в самом сердце Ларнаки, идеально расположен недалеко от основных достопримечат…
$3,84 млн
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Инвестиционная 1 387 м² в Перволия, Кипр
Инвестиционная 1 387 м²
Перволия, Кипр
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 1 387 м²
Пляжный фасад 7 вилл на продажу в туристической зоне Перволия для Ларнаки. Дома заполнены ви…
$3,07 млн
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Инвестиционная 507 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Инвестиционная 507 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 13
Кол-во ванных комнат 13
Площадь 507 м²
Апартаменты Duplex, полностью меблированные, титулы доступны. Никакого трансфера или V.A.T. …
$2,07 млн
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Инвестиционная 1 335 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Инвестиционная 1 335 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 1 335 м²
Уникальная инвестиционная возможность в самом впечатляющем месте Ларнаки на пляже Финикудес.…
$5,31 млн
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Офис 830 м² в Хирокития, Кипр
Офис 830 м²
Хирокития, Кипр
Число комнат 16
Количество спален 16
Кол-во ванных комнат 14
Площадь 830 м²
Этот агротуристический апарт-отель расположен в деревне Тохни, известной своей традиционной …
$1,74 млн
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Офис в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис
муниципалитет Ларнака, Кипр
Престижное офисное пространство в замечательном месте Ларнаки Это современное офисное простр…
$1,26 млн
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Инвестиционная 375 м² в Скарину, Кипр
Инвестиционная 375 м²
Скарину, Кипр
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 375 м²
Отдельный двухэтажный дом и мастерская в Скариноу Дом имеет внутреннюю площадь 208 кв.м. и к…
$322,663
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Коммерческое помещение 1 437 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Коммерческое помещение 1 437 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 437 м²
Коммерческое здание в Агиос Николаос, муниципалитет Ларнаки. Здание состоит из выставочного …
$1,68 млн
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Офис в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество этажей 6
Престижное офисное пространство в замечательном месте Ларнаки Это современное офисное простр…
$1,36 млн
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Инвестиционная 790 м² в район Ларнака, Кипр
Инвестиционная 790 м²
район Ларнака, Кипр
Количество спален 15
Площадь 790 м²
Прекрасно расположенный в прибрежном городе Ливадия, недалеко от моря, с легким и быстрым до…
$1,86 млн
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Ресторан, кафе в Псематисменос, Кипр
Ресторан, кафе
Псематисменос, Кипр
На рынке представлен участок, предназначенный под жилую застройку, расположенный в районе Пс…
$138,412
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Офис 169 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 169 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 169 м²
Новый закрытый комплекс в центре города Ларнака. Комплекс удобно расположен в нескольких мин…
$564,364
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Офис 210 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 210 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 210 м²
Премиальные офисные помещения, расположенные в самом сердце делового района Ларнаки, с захва…
$758,710
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Магазин в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин
муниципалитет Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Расположенный в самом сердце Ларнаки, Магазин No 1 предлагает исключительную возможность для…
$406,514
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Офис 120 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Офис 120 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 120 м²
Этот офис расположен в отличном месте в Ларнаке. Он находится на перекрестке между центром г…
$567,972
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Магазин 295 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин 295 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 295 м²
На первом этаже в Ларнаке. Магазин состоит из розничного пространства открытого плана на пер…
$764,351
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Коммерческое помещение 539 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Коммерческое помещение 539 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 539 м²
Коммерческое здание для продажи в Скала, Ларнака. Он был полностью отремонтирован в 2006 год…
$855,837
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Коммерческое помещение в муниципалитет Ларнака, Кипр
Коммерческое помещение
муниципалитет Ларнака, Кипр
Этаж 4
Современная энергоэффективная жизнь Премиум 3-комнатные апартаменты в энергоэффективном здан…
$2,89 млн
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Магазин 300 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Магазин 300 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Площадь 300 м²
Коммерческий магазин в центре города, Ларнака. Он имеет 300 кв. м. крытых площадей и располо…
$472,186
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Отель 1 633 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Отель 1 633 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 40
Площадь 1 633 м²
Этот современный 4-этажный отель удобно расположен в историческом центре Ларнаки на очароват…
$15,35 млн
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Склад 2 978 м² в Xylotymbou, Кипр
Склад 2 978 м²
Xylotymbou, Кипр
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 2 978 м²
Ферма в Ксилотимву. Ферма состоит из: Упаковочное и офисное здание с крытой площадью 425 кв…
$1,06 млн
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Коммерческое помещение 713 м² в район Ларнака, Кипр
Коммерческое помещение 713 м²
район Ларнака, Кипр
Площадь 713 м²
Количество этажей 3
Современная жизнь с частным оазисом на крыше в прайм-локации Стильные апартаменты на верхне…
$3,69 млн
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Коммерческое помещение 775 м² в муниципалитет Ларнака, Кипр
Коммерческое помещение 775 м²
муниципалитет Ларнака, Кипр
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 775 м²
Двухэтажное здание смешанного использования в центре города Ларнака. Он включает в себя скла…
$648,339
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Типы недвижимости в районе Ларнака

отели
офисы
инвестиционная недвижимость
склады
магазины
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