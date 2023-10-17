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Коммерческая недвижимость в Ларнака, Кипр

Ларнака
48
Kiti
7
62 объекта найдено
Магазин в Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Shop with mezzanine level in an attractive location in Sotiros in Larnaca.  The property is …
Цена по запросу
Магазин в Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Shop with a mezzanine in a lively and central location in Chrysopolitissa in Larnaca. The pr…
Цена по запросу
Офис в Ларнака, Кипр
Офис
Ларнака, Кипр
Whole 5th floor, sea view office situated on the top floor of a five storey building.The off…
Цена по запросу
Коммерческая в Ларнака, Кипр
Коммерческая
Ларнака, Кипр
Commercial building in a central and lively location in Chrysopolitissa in Larnaca. It is id…
Цена по запросу
Магазин в Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Shop with mezzanine in a lively and central location in Agios Nikolas in Larnaca. The proper…
Цена по запросу
Магазин в Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Ground floor shop in a popular location in Sotiros  of Larnaca. The shop is ideally located …
Цена по запросу
Коммерческая в Ларнака, Кипр
Коммерческая
Ларнака, Кипр
A corner commercial building, built within 3 plots.The building has a covered area of 2,100 …
Цена по запросу
Офис в Ларнака, Кипр
Офис
Ларнака, Кипр
Этот офис расположен в отличном месте в Ларнаке. Он находится на перекрестке между центром г…
Цена по запросу
Офис в Ларнака, Кипр
Офис
Ларнака, Кипр
Этот офис расположен в отличном месте в Ларнаке. Он находится на перекрестке между центром г…
Цена по запросу
Офис в Ларнака, Кипр
Офис
Ларнака, Кипр
Этот офис расположен в отличном месте в Ларнаке. Он находится на перекрестке между центром г…
Цена по запросу
Офис в Ларнака, Кипр
Офис
Ларнака, Кипр
Этот офис расположен в отличном месте в Ларнаке. Он находится на перекрестке между центром г…
Цена по запросу
Магазин в Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Инвестиционная возможность в угловой розничной единице, расположенной на первом этаже шестиэ…
Цена по запросу
Магазин в Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Коммерческий магазин в центре города, Ларнака. Он имеет 300 кв. крытые участки и он располож…
Цена по запросу
Магазин в Xylotymbou, Кипр
Магазин
Xylotymbou, Кипр
Ресторан в туристической зоне Ларнаки рядом с отелем Golden Bay Beach, в окружении множества…
Цена по запросу
Коммерческая в Ларнака, Кипр
Коммерческая
Ларнака, Кипр
Это три магазина в районе Сотирос в Ларнаке.Он состоит из:Магазин № 1, состоящий из с. 36m² …
Цена по запросу
Коммерческая в Ларнака, Кипр
Коммерческая
Ларнака, Кипр
Двухэтажное здание смешанного назначения в центре города Ларнака. Он включает в себя складск…
Цена по запросу
Магазин в Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Новый проект, расположенный в ближайшем районе к Новой Марине в Ларнаке. Его идеальный выбор…
Цена по запросу
Магазин в Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Магазин 132м2 внутренней площади и 65м2 мезонина в 8-этажном здании, состоящем из 39 единиц.…
Цена по запросу
Коммерческая с видом на море, на первой береговой линии в Ларнака, Кипр
Коммерческая с видом на море, на первой береговой линии
Ларнака, Кипр
Площадь 116 м²
Продается бизнес площадью 116 кв.м В Ларнаке. Из окон открывается вид на море. У объекта ест…
€1,07 млн
Коммерческая с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии в Ларнака, Кипр
Коммерческая с парковкой, с видом на море, на первой береговой линии
Ларнака, Кипр
Площадь 148 м²
Продается бизнес площадью 148 кв.м В Ларнаке. Из окон открывается вид на море. Недвижимость …
€2,10 млн
Коммерческая с парковкой в Ларнака, Кипр
Коммерческая с парковкой
Ларнака, Кипр
Площадь 219 м²
Продается бизнес площадью 219 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью. К недвижим…
€2,41 млн
Коммерческая с парковкой, с видом на море в Ларнака, Кипр
Коммерческая с парковкой, с видом на море
Ларнака, Кипр
Площадь 241 м²
Продается бизнес площадью 241 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Недвижимост…
€1,99 млн
Коммерческая в Ларнака, Кипр
Коммерческая
Ларнака, Кипр
Площадь 736 м²
Продается бизнес площадью 736 кв.м В Ларнаке. Недвижимость продается с мебелью
€750,000
Отель в Ларнака, Кипр
Отель
Ларнака, Кипр
Площадь 1 500 м²
Продается отель площадью 1500 кв.м В Протарасе. Недвижимость продается с мебелью. Отель расп…
€3,55 млн
Магазин в Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Новый проект расположен в самом центре города Ларнака и в 300 метрах от школ Американской ак…
Цена по запросу
Коммерческая 1 комната с furnishings в Ларнака, Кипр
Коммерческая 1 комната с furnishings
Ларнака, Кипр
Комнаты 1
Площадь 736 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 736 кв.м В Ларнаке. Недвижимость продается с мебелью
€750,000
Офис в Ларнака, Кипр
Офис
Ларнака, Кипр
Офис на продажу в центре города Ларнака.Вид на мореКрытая площадь 73 кв.м.2 этажПарковочное место 
Цена по запросу
Офис в Ларнака, Кипр
Офис
Ларнака, Кипр
Новое коммерческое здание, расположенное в самом сердце Ларнаки. Проект включает в себя как …
Цена по запросу
Офис в Ларнака, Кипр
Офис
Ларнака, Кипр
Новое коммерческое здание, расположенное в самом сердце Ларнаки. Проект включает в себя как …
Цена по запросу
Магазин в Ларнака, Кипр
Магазин
Ларнака, Кипр
Новое коммерческое здание, расположенное в самом сердце Ларнаки. Проект включает в себя как …
Цена по запросу

Типы недвижимости в Ларнака

офисы
магазины
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