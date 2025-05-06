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Виллы с видом на море в Koinoteta Talas, Кипр

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1 объект найдено
Вилла 4 комнаты в Тала, Кипр
Вилла 4 комнаты
Тала, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 305 м²
Количество этажей 2
Комплекс вилл с бассейнами недалеко от пляжа и центра Пафоса, Тала, Кипр Предлагаются двухэ…
$993,991
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Параметры недвижимости в Koinoteta Talas, Кипр

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