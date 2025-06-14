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Виллы с садом в Koinoteta Talas, Кипр

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2 объекта найдено
Вилла в Тала, Кипр
Вилла
Тала, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 180 м²
Эта стильная вилла с 3 спальнями входит в состав престижного комплекса LOFOS HEIGHTS, распол…
$936,278
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Вилла 4 комнаты в Тала, Кипр
Вилла 4 комнаты
Тала, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 785 м²
Эта современная вилла с 3 спальнями и 3 полноценными ванными комнатами плюс гостевым санузло…
$1,44 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Ассоциация
BitProperty
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Параметры недвижимости в Koinoteta Talas, Кипр

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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