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Жильё с видом на море в Церковное Сообщество, Кипр

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11 объектов найдено
Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Церковное Сообщество, Кипр
Квартира 4 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Церковное Сообщество, Кипр
Количество спален 4
Площадь 303 м²
Этаж 12/23
Это один из самых успешных наших проектов. И знаете, почему? Комплекс отличается от всех про…
€4,62 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море в Церковное Сообщество, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с видом на море
Церковное Сообщество, Кипр
Количество спален 3
Площадь 300 м²
Этаж 15/23
Это один из самых успешных наших проектов. И знаете, почему? Комплекс отличается от всех про…
€3,46 млн
Дом 8 спален с балконом, с видом на море, с террасой в Церковное Сообщество, Кипр
Дом 8 спален с балконом, с видом на море, с террасой
Церковное Сообщество, Кипр
Количество спален 8
Площадь 1 082 м²
Этаж 18/23
Это один из самых успешных наших проектов. И знаете, почему? Комплекс отличается от всех про…
€16,00 млн
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в Церковное Сообщество, Кипр
Квартира 3 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
Церковное Сообщество, Кипр
Комнаты 4
Площадь 197 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция с панорамным видом на первой линии у моря, Лимассол, Кипр Предлагаются апа…
€3,59 млн
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Церковное Сообщество, Кипр
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Церковное Сообщество, Кипр
Комнаты 4
Площадь 281 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 281 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на…
€1,10 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Церковное Сообщество, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Церковное Сообщество, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 217 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 217 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€750,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Церковное Сообщество, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Церковное Сообщество, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,29 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Церковное Сообщество, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Церковное Сообщество, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 630 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 630 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из 2 гостиных, …
€2,40 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Церковное Сообщество, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Церковное Сообщество, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,50 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Церковное Сообщество, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Церковное Сообщество, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 885 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 885 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€3,90 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Церковное Сообщество, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Церковное Сообщество, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 249 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 249 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной, од…
€1,40 млн

Параметры недвижимости в Церковное Сообщество, Кипр

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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