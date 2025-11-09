Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Koinoteta Mones Lemesou
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Сад

Дома с садом в Koinoteta Mones Lemesou, Кипр

виллы
11
1 объект найдено
Дом 4 спальни в Мони, Кипр
Дом 4 спальни
Мони, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Stunning modern house now available in the Moni area of Limassol.The garden area has a beaut…
$1,74 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Koinoteta Mones Lemesou, Кипр

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти