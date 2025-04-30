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Квартиры с садом в Koinoteta Empas, Кипр

Empa
55
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1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Empa, Кипр
Квартира 4 комнаты
Empa, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс меблированных вилл с бассейнами, Эмба, Кипр Предлагаются меблированные виллы…
$489,057
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Типы недвижимости в Koinoteta Empas

квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Koinoteta Empas, Кипр

с террасой
с видом на море
Недорогая
Элитная
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