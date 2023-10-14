ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Кипр
Жилая
Сообщество Хлорака
Жильё с бассейном в Сообщество Хлорака, Кипр
Chloraka
38
Очистить
8 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Вилла 5 комнат с бассейном, с furnishings
Chloraka, Кипр
5
171 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 171 кв.м В Пафосе. Недвижимость продается с мебелью. К не…
€770,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Chloraka, Кипр
4
2
Продается эксклюзивная 2-х этажная вилла площадью 203 м² на стадии строительства , в одной…
€630,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Chloraka, Кипр
4
3
144 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 144 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
€595,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с furnishings
Chloraka, Кипр
5
2
163 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 163 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€590,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings
Chloraka, Кипр
1
200 м²
1
Описание объекта:Крытый гаражЧастный бассейнДо пляжа 200 мГостевой туалет Есть кондиционерыР…
€420,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Chloraka, Кипр
4
2
182 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 182 кв.м В Пафосе. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
€650,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Chloraka, Кипр
4
2
186 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 186 кв.м В Пафосе на стадии строительства. Первый этаж со…
€610,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Chloraka, Кипр
5
3
150 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 150 кв.м В Пафосе. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
€345,000
Рекомендовать
Типы недвижимости в Сообщество Хлорака
квартиры
дома
Параметры недвижимости в Сообщество Хлорака, Кипр
с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL