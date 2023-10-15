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Виллы с видом на море в Сообщество Святого Тихона, Кипр
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28 объектов найдено
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Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
4
2
158 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 158 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€940,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
5
3
202 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 202 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,19 млн
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
3
150 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на…
€660,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
4
2
354 м²
2
Продается 2-этажная вилла площадью 354 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€1,68 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
5
3
272 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 272 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из гостиной,…
€790,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
6
3
400 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€2,99 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Сообщество Святого Тихона, Кипр
7
5
800 м²
5
Продается 5-этажная вилла площадью 800 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Подвальный …
€3,95 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Сообщество Святого Тихона, Кипр
5
3
310 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 310 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€650,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
6
4
535 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 535 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€4,00 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
1
622 м²
1
Предлагаем вашему вниманию роскошную виллу в элитном комплексе города Лимассол. Вилла включа…
€4,50 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
1
500 м²
1
Продается роскошная четырех этажная Вилла с захватывающим видом на море и горы в одном из са…
€3,50 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
6
3
246 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 246 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€1,60 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
1
657 м²
1
Продается великолепная вилла, выполненная в современном дизайне с яркими, отличительными эле…
€2,90 млн
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
1
575 м²
1
Роскошная 5-спальная вилла с потрясающим видом на море, расположенная всего в 3 минутах езды…
€3,00 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
5
5
295 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 295 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной душ…
€679,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
5
2
285 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 285 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€880,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Ayios Tychonas, Кипр
5
4
360 м²
1
Продается 4-этажная вилла площадью 360 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€2,00 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
6
7
1 167 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 1167 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной сп…
€11,50 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
5
3
400 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,40 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
5
2
287 м²
1
Продается 2-этажная вилла площадью 287 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€1,90 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
5
3
320 м²
1
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€970,000
Рекомендовать
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Сообщество Святого Тихона, Кипр
1
550 м²
1
Ультрасовременные 5-спальные виллы в престижном районе Агиос Тихонас, Кипр, Лимассол.Недвижи…
€2,81 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
5
3
285 м²
1
Продается 1-этажная вилла площадью 285 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 3 спальных комнат,…
€2,20 млн
Рекомендовать
Вилла 6 комнат с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Сообщество Святого Тихона, Кипр
6
301 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 301 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Не…
€975,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Ayios Tychonas, Кипр
6
3
352 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 352 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной, од…
€1,46 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
6
4
369 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 369 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€1,70 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Сообщество Святого Тихона, Кипр
5
3
264 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 264 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€900,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
6
3
382 м²
3
Продается 3-этажная вилла площадью 382 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€1,50 млн
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Параметры недвижимости в Сообщество Святого Тихона, Кипр
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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