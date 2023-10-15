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Виллы с видом на море в Сообщество Святого Тихона, Кипр

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28 объектов найдено
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 158 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€940,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 202 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,19 млн
Вилла 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 3 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 3
Площадь 150 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 150 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море, на…
€660,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 354 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 354 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€1,68 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 272 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 272 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из гостиной,…
€790,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€2,99 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 800 м²
Количество этажей 5
Продается 5-этажная вилла площадью 800 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Подвальный …
€3,95 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 310 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€650,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 535 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 535 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€4,00 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Площадь 622 м²
Количество этажей 1
Предлагаем вашему вниманию роскошную виллу в элитном комплексе города Лимассол. Вилла включа…
€4,50 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается роскошная четырех этажная Вилла с захватывающим видом на море и горы в одном из са…
€3,50 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 246 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€1,60 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Площадь 657 м²
Количество этажей 1
Продается великолепная вилла, выполненная в современном дизайне с яркими, отличительными эле…
€2,90 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Площадь 575 м²
Количество этажей 1
Роскошная 5-спальная вилла с потрясающим видом на море, расположенная всего в 3 минутах езды…
€3,00 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 295 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 295 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной душ…
€679,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 285 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 285 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€880,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Ayios Tychonas, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Ayios Tychonas, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 360 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€2,00 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 167 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 1167 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной сп…
€11,50 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,40 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 287 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 287 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€1,90 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€970,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Ультрасовременные 5-спальные виллы в престижном районе Агиос Тихонас, Кипр, Лимассол.Недвижи…
€2,81 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 285 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажная вилла площадью 285 кв.м В Лимассоле. Вилла состоит из 3 спальных комнат,…
€2,20 млн
Вилла 6 комнат с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 6 комнат с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 6
Площадь 301 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 301 кв.м В Лимассоле. Из окон открывается вид на море. Не…
€975,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Ayios Tychonas, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Ayios Tychonas, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 352 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 352 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной, од…
€1,46 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 369 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 369 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€1,70 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 264 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 264 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€900,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 382 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 382 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€1,50 млн

Параметры недвижимости в Сообщество Святого Тихона, Кипр

с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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