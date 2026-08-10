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Виллы у моря в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

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13 объектов найдено
Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 775 м²
Откройте для себя редкую возможность приобрести исключительную роскошную виллу в Айос Тихона…
$3,86 млн
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 330 м²
Роскошная ультрасовременная вилла с 4 спальнями, расположенная в районе Агиос Тихонас в Лима…
$3,72 млн
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 737 м²
Роскошная четырехкомнатная и одна вилла в престижном Агиос Тихонас Хиллс доступна для продаж…
$5,59 млн
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 571 м²
Элитный проект двух роскошных домов в частном и спокойном районе Агиос Тихонас, который соче…
$3,59 млн
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 340 м²
Собственность Описание Откройте для себя эту элегантную и исключительно просторную 4-комнат…
$3,42 млн
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 775 м²
Откройте для себя редкую возможность приобрести исключительную роскошную виллу в Айос Тихона…
$3,86 млн
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 837 м²
Расположенные в престижном жилом районе Айос Тихонас, недалеко от шоссе и у входа в Лимассол…
$4,51 млн
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 330 м²
Роскошная ультрасовременная вилла с 4 спальнями, расположенная в районе Агиос Тихонас в Лима…
$3,72 млн
Оставить заявку
Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 837 м²
Расположенные в престижном жилом районе Айос Тихонас, недалеко от шоссе и у входа в Лимассол…
$4,51 млн
Оставить заявку
Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 370 м²
Размер: 1234 SQM ВИЛЛА СИЗ: 370 SQM ОБЩЕСТВО: 240 M над уровнем моря Два этажа Спальни :- 4 …
$6,31 млн
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 737 м²
Роскошная четырехкомнатная и одна вилла в престижном Агиос Тихонас Хиллс доступна для продаж…
$5,60 млн
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Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 571 м²
Элитный проект двух роскошных домов в частном и спокойном районе Агиос Тихонас, который соче…
$3,59 млн
Оставить заявку
Вилла в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Расположенная в престижном районе Агиос Тихонас, эта исключительная современная резиденция п…
$2,24 млн
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Параметры недвижимости в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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