Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Koinoteta Agiou Tychona
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Сад

Виллы с садом в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

Вилла Удалить
Очистить
7 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Вилла 5 комнат
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Число комнат 5
Площадь 401 м²
Продается роскошная вилла с пятью спальнями в Джермасогии - провинция Лимассол, площадью 431…
$1,68 млн
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 3 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 3
Площадь 159 м²
Полунезависимый роскошный трехкомнатный особняк на продажу в Полемидии - провинция Лимассол,…
$459,924
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 4
Площадь 315 м²
Строящаяся роскошная вилла с четырьмя спальнями, подвал, продается в Калогирои - Провинция Л…
$1,29 млн
Оставить заявку
Вилла 6 комнат в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 6 комнат
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 6
Площадь 700 м²
Роскошная двухэтажная вилла на продажу и отдельный большой дом с одной спальней с большим ба…
$1,30 млн
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 4
Площадь 276 м²
Строящаяся роскошная вилла с четырьмя спальнями, подвал, продается в Калогирои - провинция Л…
$1,30 млн
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 3 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 3
Площадь 200 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Хлорака - Пафос, с 200 кв.м. крытое внутреннее про…
$455,767
Оставить заявку
Вилла 4 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
Закрытый комплекс вилл с бассейном рядом с пляжами, Агиос Тихонас, Кипр Резиденция располаг…
$728,199
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти