Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Кипр
  3. Жилая
  4. Сообщество Святого Тихона
  5. Виллы

Виллы с бассейном в Сообщество Святого Тихона, Кипр

Вилла В архив
Очистить
39 объектов найдено
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 275 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€1,85 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 158 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 158 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€940,000
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 202 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 202 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,19 млн
Вилла 3 спальни с бассейном, с ванной в Ayios Tychonas, Кипр
Вилла 3 спальни с бассейном, с ванной
Ayios Tychonas, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 165 м²
Удобства: частный бассейн, предлагающий идеальное место для отдыха или отдыха. Характеристик…
€1,25 млн
Вилла 4 комнаты с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 комнаты с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Площадь 239 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 239 кв.м В Лимассоле. Недвижимость продается с мебелью. К…
€570,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 354 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 354 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€1,68 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 272 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 272 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из гостиной,…
€790,000
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€2,99 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 535 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 535 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€4,00 млн
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Площадь 315 м²
Строящаяся роскошная вилла с четырьмя спальнями, подвал, продается в Калогирои - Провинция Л…
€1,30 млн
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 комнаты со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 4
Площадь 276 м²
Строящаяся роскошная вилла с четырьмя спальнями, подвал, продается в Калогирои - провинция Л…
€1,30 млн
Вилла 6 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 6 комнат со стеклопакетами, с двором, с бассейном
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 6
Площадь 700 м²
Роскошная двухэтажная вилла на продажу и отдельный большой дом с одной спальней с большим ба…
€1,30 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Площадь 622 м²
Количество этажей 1
Предлагаем вашему вниманию роскошную виллу в элитном комплексе города Лимассол. Вилла включа…
€4,50 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается роскошная четырех этажная Вилла с захватывающим видом на море и горы в одном из са…
€3,50 млн
Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 1 комната с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается роскошная 6 спальная вилла построена на вершине холма с изумительным видом на море…
€4,50 млн
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 5 спален с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 246 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 246 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из 2 спальны…
€1,60 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Площадь 657 м²
Количество этажей 1
Продается великолепная вилла, выполненная в современном дизайне с яркими, отличительными эле…
€2,90 млн
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Площадь 575 м²
Количество этажей 1
Роскошная 5-спальная вилла с потрясающим видом на море, расположенная всего в 3 минутах езды…
€3,00 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 295 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 295 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной душ…
€679,000
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Ayios Tychonas, Кипр
Вилла 5 спален с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Ayios Tychonas, Кипр
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 350 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из 2 спальных к…
€1,59 млн
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продаётся уникальная вилла, расположенная в районе Агиос Тихонас, всего в 900 м от отеля Fou…
€2,20 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Ayios Tychonas, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Ayios Tychonas, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 360 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 360 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной спа…
€2,00 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 167 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 1167 кв.м В Лимассоле. Цокольный этаж состоит из одной сп…
€11,50 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€1,40 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 287 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 287 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из гостиной с к…
€1,90 млн
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м В Лимассоле. Первый этаж состоит из одной спальн…
€970,000
Вилла 5 комнат с бассейном, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 5 комнат с бассейном, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 5
Площадь 299 м²
Количество этажей 1
Комплекс расположен в одном из красивейших и престижных районов Лимассола Аг. Тихонас. А) Ря…
€980,000
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на город
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 1
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Ультрасовременные 5-спальные виллы в престижном районе Агиос Тихонас, Кипр, Лимассол.Недвижи…
€2,81 млн
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 272 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 272 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€580,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings в Сообщество Святого Тихона, Кипр
Вилла 4 спальни с бассейном, с видом на горы, с furnishings
Сообщество Святого Тихона, Кипр
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 295 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажная вилла площадью 295 кв.м В Лимассоле на стадии строительства. Первый этаж…
€800,000

Параметры недвижимости в Сообщество Святого Тихона, Кипр

с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти