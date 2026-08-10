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Виллы с бассейном в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

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4 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 4
Площадь 315 м²
Строящаяся роскошная вилла с четырьмя спальнями, подвал, продается в Калогирои - Провинция Л…
$1,29 млн
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Вилла 6 комнат в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 6 комнат
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 6
Площадь 700 м²
Роскошная двухэтажная вилла на продажу и отдельный большой дом с одной спальней с большим ба…
$1,30 млн
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Вилла 4 комнаты в Агиос Тихонас, Кипр
Вилла 4 комнаты
Агиос Тихонас, Кипр
Число комнат 4
Площадь 276 м²
Строящаяся роскошная вилла с четырьмя спальнями, подвал, продается в Калогирои - провинция Л…
$1,30 млн
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Вилла 5 комнат в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Вилла 5 комнат
Koinoteta Agiou Tychona, Кипр
Число комнат 5
Площадь 401 м²
Продается роскошная вилла с пятью спальнями в Джермасогии - провинция Лимассол, площадью 431…
$1,68 млн
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Параметры недвижимости в Koinoteta Agiou Tychona, Кипр

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с полем для гольфа
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