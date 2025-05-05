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Виллы с садом в Фамагусте, Кипр

Айя-Напа
25
Паралимни
24
Протарас
15
Вилла Удалить
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4 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в район Фамагуста, Кипр
Вилла 4 комнаты
район Фамагуста, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 270 м²
Этаж 1/3
Что вы получаете: Апартаменты с просторными планировками в районе Енибоазичи. О строительс…
$834,570
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Вилла 4 комнаты в район Фамагуста, Кипр
Вилла 4 комнаты
район Фамагуста, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 547 м²
Этаж 1/1
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Коттеджный городок в районе Yeni Boğazıçı, Сев…
$368,880
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Вилла 2 комнаты в район Фамагуста, Кипр
Вилла 2 комнаты
район Фамагуста, Кипр
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/5
Что вы получаете: Виллы и апартаменты различных планировок в этом уютном комплексе района Бо…
$194,733
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Вилла в район Фамагуста, Кипр
Вилла
район Фамагуста, Кипр
Площадь 155 м²
Виллы  представляют собой современные одноэтажные строения, отличающиеся высоким качеством к…
$331,138
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Hayat
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Параметры недвижимости в Фамагусте, Кипр

с бассейном
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