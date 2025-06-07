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Виллы в Деринии, Кипр

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2 объекта найдено
Вилла 3 комнаты в Дериния, Кипр
Вилла 3 комнаты
Дериния, Кипр
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 81 м²
3-комнатные апартаменты 81 м² в центре Фамагусты. Комплекс расположен в тихом, спокойном мес…
$100,035
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Вилла в Дериния, Кипр
Вилла
Дериния, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Таунхаус с 2 спальнями на окраине деревни Дериния.   Идеальная возможность приобрести этот…
$91,063
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