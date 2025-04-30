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Долгосрочная аренда квартир в East Limassol Municiplaity, Кипр

Гермасойя
54
Demos Agiou Athanasiou
15
Koinoteta Agiou Tychona
5
Гермасойя
12
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78 объектов найдено
Пентхаус 4 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус 4 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Роскошный пентхаус с 4 спальнями в престижном районе Колумбия, Лимассол. Эта потрясающая рез…
$7,135
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Квартира 3 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 3 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Роскошная 3-комнатная квартира в аренду в недавно построенном комплексе, с потрясающим видом…
$3,293
в месяц
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Квартира 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 4
Подогрев пола Высокий потолок Закрытый комплекс с бассейном Вид на море и вид на гору 2 депо…
$3,293
в месяц
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Новые апартаменты расположены на возвышенности в районе Агиос Афанасиос Лимассола, предлагая…
$2,744
в месяц
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Пентхаус 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Этаж 3/3
Откройте для себя роскошную жизнь в этом изысканном пентхаусе с 3 спальнями, расположенном в…
$3,842
в месяц
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Квартира 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 2
Квартира в Potamos Germasogia - это роскошная резиденция с 3 спальнями, откуда открывается п…
$8,233
в месяц
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Квартира 4 спальни в Мутайяка, Кипр
Квартира 4 спальни
Мутайяка, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 171 м²
This elegantly designed building promises luxury living, privacy, and tranquility for its re…
$13,078
в месяц
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 3
Цена аренды + общие расходы + 2 залоговых депозита от убытков. Услуги, такие как вода, элек…
$3,845
в месяц
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Квартира 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 132 м²
Этаж 7
Роскошный верхний этаж, частичная квартира с видом на море, 30 метров пешком до песчаного пл…
$5,053
в месяц
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Квартира 2 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 2 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Красивая и спокойная квартира в туристической зоне Агиос Тихонас / Парекклисия в Лимассоле. …
$2,744
в месяц
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2
Квартира совершенно новая и полностью меблирована всеми электрическими приборами. - Красивы…
$2,305
в месяц
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Квартира 1 спальня в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 1 спальня
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Новый 1 б/д подходит для аренды. 50 м2 покрыты внутренней площадью и 17 м2 покрыты верандами…
$1,976
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Уютная 2-комнатная квартира на продажу в Potamos Germasoya, с 1 WC и крытой парковкой. Идеал…
$1,428
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2
Добро пожаловать в новое здание, предлагающее эксклюзивную коллекцию из 5 арендных квартир, …
$2,305
в месяц
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Пентхаус 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
Для аренды: роскошный 2-комнатный пентхаус с садом на крыше в Potamos Germasogeia Откройте …
$3,184
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Просторная и полностью обновленная 2-комнатная квартира на первом этаже в аренду, всего в не…
$2,197
в месяц
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Квартира 1 спальня в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 1 спальня
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Этаж 1/3
Новая квартира в аренду Расположенная в элегантном районе Агиос Атанасиос, недалеко от магаз…
$1,866
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Пентхаус 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Этаж 3
This stylish modern project is located in one of Limassol’s best neighborhoods, Papas, which…
$5,045
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Этаж 9
Все апартаменты расположены в уникальном комплексе, расположенном в самом сердце туристическ…
$5,382
в месяц
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2
Тихий жилой район с панорамным видом. Электроприборы, системы кондиционирования воздуха, про…
$2,141
в месяц
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1
Новая стильная двухкомнатная квартира в Agios Athanasios Совершенно новая красивая двухкомн…
$1,976
в месяц
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Квартира 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Этаж 1/4
Эта роскошная квартира с общим бассейном. Окруженный пешеходными и зелеными зонами, это мест…
$3,622
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Квартира 5 спален в Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Квартира 5 спален
Koinoteta Mouttagiakas, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 10/13
Это потрясающая современная высотка, которая преобразит городской пейзаж Лимассола с ультрас…
$13,172
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 2
Роскошная 2-спальная квартира в новом здании. В отличном тихом месте. В закрытом комплексе. …
$2,856
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Квартира 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Представляем эту стильную 3-комнатную квартиру прямо на море, предлагающую просторные 110 кв…
$4,940
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
2-комнатная квартира Beachfront для аренды в Potamos Germasogeia, Лимассол Эта элегантная 2…
$1,812
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Квартира 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 3
2-комнатная квартира для аренды в Агиос Атанасиос, Лимассол! ✨Ищете место, чтобы позвонить д…
$1,976
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Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
2 спальни изысканной резиденции в Лимассоле для аренды в самом сердце района Гермасогея. Пот…
$5,657
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Квартира 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1
Услуги, такие как вода, электричество, ежегодный сбор мусора и Интернет, оплачиваются Аренда…
$1,976
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Квартира 2 спальни в Мутайяка, Кипр
Квартира 2 спальни
Мутайяка, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 1
Откройте для себя идеальный отдых в самом центре города, всего в нескольких минутах от прест…
$1,647
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Типы недвижимости в East Limassol Municiplaity

пентхаусы

Параметры недвижимости в East Limassol Municiplaity, Кипр

с видом на море
с бассейном