Долгосрочная аренда квартир и апартаментов с садом в East Limassol Municiplaity, Кипр

Квартира 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Квартира 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Welcome to this stunning, modern two-story home, offering a perfect blend of comfort, style,…
$5,225
в месяц
Оставить заявку
Квартира 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Квартира 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
This beautiful 2-bedroom maisonette is situated in the heart of the tourist area in Potamos …
$3,484
в месяц
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 4 спальни
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
A stunning, detached, and private villa in the exclusive area of Agios Tychonas, Limassol, w…
$6,387
в месяц
Оставить заявку
Квартира 7 спален в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 7 спален
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
Available 7 bedrooms luxury villa in the prestigious area of Agios Tychonas 2 mins drive fr…
$6,967
в месяц
Оставить заявку
Квартира 7 спален в Гермасойя, Кипр
Квартира 7 спален
Гермасойя, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 9
Площадь 530 м²
This six-bedroom villa in Potamos Germasogeias, Limassol offers a luxurious and spacious liv…
$11,612
в месяц
Оставить заявку
Квартира 4 спальни в Koinoteta Parekklesias, Кипр
Квартира 4 спальни
Koinoteta Parekklesias, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
An exceptional four bedroom property located on the seafront of Limassol. This charming re…
$5,458
в месяц
Оставить заявку
Квартира 5 спален в Агиос Тихонас, Кипр
Квартира 5 спален
Агиос Тихонас, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 431 м²
Lovely five bedroom villa in Agios Tychonas with swimming pool and sea view  is available no…
$9,290
в месяц
Оставить заявку
Квартира 5 спален в Гермасойя, Кипр
Квартира 5 спален
Гермасойя, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 550 м²
An amazing five bedroom detached villa located in the Kalogyros in Limassol with panoramic …
$9,290
в месяц
Оставить заявку

