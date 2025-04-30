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Долгосрочная аренда пентхаусов в East Limassol Municiplaity, Кипр

Гермасойя
7
Demos Agiou Athanasiou
3
Гермасойя
3
Пентхаус Удалить
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10 объектов найдено
Пентхаус 4 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус 4 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 4
Роскошный пентхаус с 4 спальнями в престижном районе Колумбия, Лимассол. Эта потрясающая рез…
$7,135
в месяц
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Пентхаус 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Этаж 3/3
Откройте для себя роскошную жизнь в этом изысканном пентхаусе с 3 спальнями, расположенном в…
$3,842
в месяц
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Пентхаус 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3
Для аренды: роскошный 2-комнатный пентхаус с садом на крыше в Potamos Germasogeia Откройте …
$3,184
в месяц
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Пентхаус 3 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус 3 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Этаж 3
This stylish modern project is located in one of Limassol’s best neighborhoods, Papas, which…
$5,045
в месяц
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Пентхаус 2 спальни в Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Пентхаус 2 спальни
Demos Agiou Athanasiou, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 3
Современный 2-спальный пентхаус Sea View в Агиос Атанасиос, Лимассол Этот потрясающий двухк…
$2,195
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Пентхаус 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 120 м²
Аренда, Лимассол. Гермасогея. Новый трехспальный пентхаус в закрытом комплексе. На территори…
$4,171
в месяц
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Пентхаус 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Площадь 149 м²
Этаж 4
Услуги, такие как вода, электричество, ежегодный сбор мусора и Интернет, оплачиваются Аренда…
$6,037
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Пентхаус 4 спальни в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 4 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 4
Современный двухуровневый пентхаус с четырьмя спальнями, частным бассейном и полностью мебли…
$8,788
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Пентхаус 2 спальни в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 2 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Пентхаус с великолепным видом на море, город и горы! От владельца. Лимассол. Гермасогея. 2-к…
$2,744
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Пентхаус 3 спальни в Гермасойя, Кипр
Пентхаус 3 спальни
Гермасойя, Кипр
Количество спален 3
Потрясающий пентхаус с 3 спальнями для аренды в Potamos Germasoyia, недалеко от Колумбии. Эт…
$5,822
в месяц
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