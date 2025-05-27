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Дома с бассейном в Demos Larnakas, Кипр

муниципалитет Ларнака
63
Oroklini
79
22 объекта найдено
Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 160 м²
Продается независимый дом с тремя спальнями в Ипсонасе - провинции Лимассол, площадью 160 кв…
$359,940
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Дом 5 спален в Oroklini, Кипр
Дом 5 спален
Oroklini, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 225 м²
Live the dream of Mediterranean living in this stunning 5-bedroom house situated in the soug…
$1,36 млн
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Дом 4 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 4 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Tucked away in a desirable location, these opulent villas present breathtaking sea vistas. A…
$508,151
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Дом 4 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Дом 4 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 354 м²
A luxury villa located on the beachfront, just across the sea in the tourist area of Dhekeli…
$3,21 млн
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Дом 4 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Дом 4 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 165 м²
A modern design villa with private pool in Dhekelia Road, just 50 meters from the beach for …
$708,384
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Дом 5 спален в Oroklini, Кипр
Дом 5 спален
Oroklini, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
A spacious, magnificent luxury with a lot of extras family villa in a big plot, in the Touri…
$1,63 млн
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Дом 3 спальни в район Ларнака, Кипр
Дом 3 спальни
район Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Nestled in the charming town of Livadia, Larnaca, this property introduces a contemporary co…
$457,725
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Дом 3 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Detached modern villa with private swimming pool in Pyla area in Larnaca province for sale. …
$425,031
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Дом 2 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 2 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Discover a luxurious residential project nestled in Oroklini village, Larnaca, offering an a…
$289,882
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Дом 4 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Дом 4 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 354 м²
A luxury Villa located on the beachfront, just across the sea! With easy access to the highw…
$3,00 млн
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Вилла в район Ларнака, Кипр
Вилла
район Ларнака, Кипр
Площадь 229 м²
Представляем вашему вниманию роскошный комплекс резиденций в престижном районе Ларнаки - Лив…
$433,923
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Дом 4 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Дом 4 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
This property offers a harmonious blend of space, style, and functionality. The well-thought…
$640,815
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Дом 4 спальни в район Ларнака, Кипр
Дом 4 спальни
район Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 184 м²
A spacious and modern design villa with private pool in Livadia area in Larnaca province for…
$490,420
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Дом 4 спальни в район Ларнака, Кипр
Дом 4 спальни
район Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 265 м²
Located in the picturesque town of Livadia, Larnaca, this property unveils a modern selectio…
$475,162
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Дом 4 спальни в район Ларнака, Кипр
Дом 4 спальни
район Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
A modern spectacular villa with private pool in Livadia area for sale! The villa is in a qui…
$414,132
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Дом 3 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
A magnificent, luxury, modern style villa in Larnaca for sale! The property is very close to…
$741,079
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Дом 4 спальни в район Ларнака, Кипр
Дом 4 спальни
район Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
A magnificent modern design detached villa with private pool in Livadia area for sale. The p…
$490,420
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Дом 4 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 4 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 186 м²
Experience the allure of a meticulously designed area, commanding a prominent position with …
$963,403
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Дом 3 спальни в Oroklini, Кипр
Дом 3 спальни
Oroklini, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Luxury family home (bungalow) on quiet street in Oroklini for rent or sale. Close to all ame…
$887,023
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Дом 3 спальни в район Ларнака, Кипр
Дом 3 спальни
район Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Three bedroom villas in Livadia area for sale. The villas come complete with private swimmin…
$321,498
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Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 135 м²
Продается независимый трехкомнатный дом в провинции Агия Текла - провинция Фамагуста, с видо…
$346,779
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Вилла 4 комнаты в муниципалитет Ларнака, Кипр
Вилла 4 комнаты
муниципалитет Ларнака, Кипр
Число комнат 4
Площадь 621 м²
Строящаяся роскошная вилла с четырьмя спальнями, подвал, продается в Агиа Фила - провинция Л…
$2,10 млн
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Типы недвижимости в Demos Larnakas

виллы
коттеджи

Параметры недвижимости в Demos Larnakas, Кипр

с садом
с террасой
с видом на море
Недорогая
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