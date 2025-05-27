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Дома с садом в Demos Larnakas, Кипр

муниципалитет Ларнака
63
Oroklini
79
59 объектов найдено
Вилла 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Вилла 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 170 м²
Роскошный трехкомнатный особняк на продажу в Тала - провинция Пафос, 170 т.м. крытый интерье…
$339,944
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Коттедж 4 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 4
Площадь 200 м²
Продается строящийся дом с четырьмя спальнями в провинции Агланция - Никосия, площадью 200 к…
$349,942
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Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 160 м²
Продается независимый дом с тремя спальнями в Ипсонасе - провинции Лимассол, площадью 160 кв…
$359,940
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Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 175 м²
For sale under construction a detached three bedroom house in Parekklisia - Limassol provinc…
$365,361
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Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 192 м²
Продается отдельный дом с тремя спальнями в провинции Агиос Афанасиос - Лимассол, площадью 1…
$349,942
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Коттедж 4 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 4 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 4
Площадь 200 м²
Продается строящийся дом с четырьмя спальнями в провинции Агланция - Никосия, площадью 200 к…
$349,942
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Дом 3 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 161 м²
A modern family house in Anglisides area for sale! The property located in a nice and quiet …
$310,599
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Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 175 м²
For sale under construction a detached three bedroom house in Parekklisia - Limassol provinc…
$350,346
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Дом 4 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Дом 4 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 208 м²
A spectacular detached 4 bedrooms’ villa in Pascal area in Larnaca for sale. Modern architec…
$517,665
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Дом 3 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
A modern family house in Anglisides area for sale! The property located in a nice and quiet …
$253,929
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Дом 4 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Дом 4 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 354 м²
A luxury villa located on the beachfront, just across the sea in the tourist area of Dhekeli…
$3,21 млн
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Дом 4 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Дом 4 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 165 м²
A modern design villa with private pool in Dhekelia Road, just 50 meters from the beach for …
$708,384
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Дом 5 спален в район Ларнака, Кипр
Дом 5 спален
район Ларнака, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 327 м²
Modern house  located in Livadia area, the property is situated close to all amenities and s…
$554,389
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Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 175 м²
Независимый дом с тремя спальнями для продажи в часовне - провинция Лимассол, с 175 м ² крыт…
$352,922
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Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 185 м²
Продается строящийся дом с тремя спальнями в полуоткрытом месте в Колосси - провинция Лимасс…
$338,332
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Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 175 м²
For sale under construction a detached three bedroom house in Kolossi - Limassol province, w…
$338,332
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Дом 5 спален в Oroklini, Кипр
Дом 5 спален
Oroklini, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 480 м²
A spacious, magnificent luxury with a lot of extras family villa in a big plot, in the Touri…
$1,63 млн
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Дом 3 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 142 м²
A modern family house in Anglisides area for sale! The property located in a nice and quiet …
$275,180
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Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 145 м²
Продается отдельно стоящий дом с тремя спальнями в Конии - провинции Пафос, площадью 163 кв.…
$350,942
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Вилла 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Вилла 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 176 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Мезоги - Пафос, с 176 кв. крытый интерьер построен…
$359,940
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Вилла 4 комнаты в район Ларнака, Кипр
Вилла 4 комнаты
район Ларнака, Кипр
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 164 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл с бассейнами в престижном районе, Ливадия, Кипр Предлагаются виллы с ба…
$429,283
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Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 184 м²
Прекрасный современный и независимый дом с тремя спальнями на продажу в районе Грин Дот в пр…
$334,944
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Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 180 м²
Роскошный трехкомнатный отдельно стоящий дом на продажу в Строволосе - провинция Никосия, с …
$351,733
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Дом 3 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Detached modern villa with private swimming pool in Pyla area in Larnaca province for sale. …
$425,031
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Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 145 м²
For sale under construction a detached three bedroom house, in Konia - Paphos province, with…
$352,348
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Дом 3 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Дом 3 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 168 м²
? Modern Family House for Sale in Larnaca! ? ? Location: Prime area with easy access to sch…
$381,438
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Вилла 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Вилла 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 170 м²
Роскошная трехспальная вилла на продажу в Тала - Пафос, с 170 кв.м. крытый интерьер построен…
$339,944
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Дом 4 спальни в муниципалитет Ларнака, Кипр
Дом 4 спальни
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 354 м²
A luxury Villa located on the beachfront, just across the sea! With easy access to the highw…
$3,00 млн
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Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 166 м²
Three bedroom luxury detached house  for sale in Ekali - Limassol District, with 166 sq.m. c…
$360,356
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Коттедж 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Коттедж 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 170 м²
Продается независимый дом с тремя спальнями в Колосси - провинция Лимассол, с 191 кв.м. крыт…
$333,315
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Типы недвижимости в Demos Larnakas

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коттеджи

Параметры недвижимости в Demos Larnakas, Кипр

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