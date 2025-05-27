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Виллы в Demos Larnakas, Кипр

муниципалитет Ларнака
34
Oroklini
15
Вилла Удалить
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57 объектов найдено
Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 249 м²
Уютно расположенный в спокойном районе Ороклини, этот потрясающий отдельный дом с пятью спал…
$968,736
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Вилла в муниципалитет Ларнака, Кипр
Вилла
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 650 м²
Этот удивительный семейный дом с семью спальнями расположен в популярном районе Фанеромени, …
$1,25 млн
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Вилла в муниципалитет Ларнака, Кипр
Вилла
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Площадь 172 м²
Откройте для себя уникальный жилой комплекс Synergy, расположенный в престижной туристическо…
$814,878
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Вилла в муниципалитет Ларнака, Кипр
Вилла
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 8
Площадь 734 м²
Продаётся совершенно новый жилой дом в Ливадии, Ларнака Расположен в фантастическом районе …
$4,33 млн
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Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 317 м²
An exclusive development of modern high-end residences located in the popular Larnaca bay – …
$964,177
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Вилла в муниципалитет Ларнака, Кипр
Вилла
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Площадь 110 м²
родается полностью отремонтированное бунгало с 3 спальнями в Кити, Ларнака Расположено в ти…
$282,643
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Вилла в муниципалитет Ларнака, Кипр
Вилла
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Площадь 172 м²
Откройте для себя уникальный жилой комплекс Synergy, расположенный в престижной туристическо…
$817,157
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Вилла в район Ларнака, Кипр
Вилла
район Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Этот красивый семейный дом с 3 спальнями, построенный на заказ, расположен на окраине Ливади…
$381,796
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Вилла в муниципалитет Ларнака, Кипр
Вилла
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Площадь 163 м²
Откройте для себя уникальный жилой комплекс Synergy, расположенный в престижной туристическо…
$751,055
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Вилла в муниципалитет Ларнака, Кипр
Вилла
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Площадь 227 м²
Откройте для себя уникальный жилой комплекс Synergy, расположенный в престижной туристическо…
$1,02 млн
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Вилла в муниципалитет Ларнака, Кипр
Вилла
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 2
Площадь 100 м²
Продается вилла с 2 спальнями в Ливадии, Ларнака, с общим бассейном! Расположена в новом ча…
$341,907
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Вилла в муниципалитет Ларнака, Кипр
Вилла
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Площадь 165 м²
Продается классическое двухуровневое бунгало с 3 спальнями в Вергине, Ларнака, с документами…
$398,891
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Вилла в муниципалитет Ларнака, Кипр
Вилла
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Площадь 182 м²
Продается изысканная новая вилла с 4 спальнями в Ороклини, Ларнака, с дополнительным бассейн…
$718,004
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Вилла в муниципалитет Ларнака, Кипр
Вилла
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Площадь 163 м²
Откройте для себя уникальный жилой комплекс Synergy, расположенный в престижной туристическо…
$744,217
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Вилла в район Ларнака, Кипр
Вилла
район Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 146 м²
Объявление относится к вилле № 4 в комплексе.   Эта вилла с тремя спальнями расположена в …
$541,352
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Вилла в муниципалитет Ларнака, Кипр
Вилла
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Площадь 143 м²
Продается совершенно новый современный дом с 3 спальнями в Кити, Ларнака Расположен в тихом…
$421,685
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Вилла в муниципалитет Ларнака, Кипр
Вилла
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Бюджетные виллы на продажу в Ларнаке. Каждая вилла уникальна по размеру и дизайну. Свяжитесь…
$623,410
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Вилла в муниципалитет Ларнака, Кипр
Вилла
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Площадь 172 м²
Откройте для себя уникальный жилой комплекс Synergy, расположенный в престижной туристическо…
$790,944
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Вилла в муниципалитет Ларнака, Кипр
Вилла
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Площадь 227 м²
Откройте для себя уникальный жилой комплекс Synergy, расположенный в престижной туристическо…
$1,01 млн
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Вилла в муниципалитет Ларнака, Кипр
Вилла
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Площадь 172 м²
Продается совершенно новая отдельно стоящая вилла с 4 спальнями в Дромолаксии, Ларнака Расп…
$450,177
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Вилла в Oroklini, Кипр
Вилла
Oroklini, Кипр
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 675 м²
Эта частная резиденция с семью спальнями, построенная по самым высоким стандартам, расположе…
$4,84 млн
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Вилла в муниципалитет Ларнака, Кипр
Вилла
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Площадь 127 м²
Продается совершенно новая вилла с 3 спальнями в Кити, Ларнака, с общим бассейном! Располож…
$421,685
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Вилла в муниципалитет Ларнака, Кипр
Вилла
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 4
Площадь 330 м²
Продается недостроенный дом с 3 спальнями и 1 ванной комнатой в Дромолаксии, Ларнака Распол…
$415,987
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Вилла в муниципалитет Ларнака, Кипр
Вилла
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Площадь 239 м²
Продается привлекательный отдельно стоящий дом с 3 спальнями в Джет, Арадиппу, Ларнака, с ок…
$507,162
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Вилла в муниципалитет Ларнака, Кипр
Вилла
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Площадь 172 м²
Откройте для себя уникальный жилой комплекс Synergy, расположенный в престижной туристическо…
$789,805
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Вилла в муниципалитет Ларнака, Кипр
Вилла
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Площадь 227 м²
Откройте для себя уникальный жилой комплекс Synergy, расположенный в престижной туристическо…
$998,368
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Вилла 3 комнаты в Oroklini, Кипр
Вилла 3 комнаты
Oroklini, Кипр
Число комнат 3
Площадь 170 м²
Роскошный трехкомнатный особняк на продажу в Тала - провинция Пафос, 170 т.м. крытый интерье…
$339,944
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Вилла в муниципалитет Ларнака, Кипр
Вилла
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Площадь 143 м²
Продается совершенно новый современный дом с 3 спальнями в Кити, Ларнака Расположен в тихом…
$414,119
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Вилла в район Ларнака, Кипр
Вилла
район Ларнака, Кипр
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Добро пожаловать в современный жилой комплекс из 10 красиво оформленных домов, расположенных…
$373,641
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Вилла в муниципалитет Ларнака, Кипр
Вилла
муниципалитет Ларнака, Кипр
Количество спален 8
Площадь 734 м²
Продаётся совершенно новый жилой дом в Ливадии, Ларнака Расположен в фантастическом районе …
$4,25 млн
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Параметры недвижимости в Demos Larnakas, Кипр

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
Элитная
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